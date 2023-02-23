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Безпрецедентний прийом. У Франції порахували витрати на українців за рік

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Четвер 23 лютого 2023 15:14
Безпрецедентний прийом. У Франції порахували витрати на українців за рік Фото: Українські біженці у Франції (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Прийом українських біженців обійшовся Франції в 500 мільйонів євро за рік. Майже половина цих коштів пішли на соціальні виплати.

Як Франція фінансувала допомогу втікачам від війни, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на lefigaro.fr.

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що майже півмільярда євро пішли на виплати допомоги українським біженцям та оплату їхнього проживання.

"З початку війни 24 лютого, яка викликала найбільший рух біженців у Європі з часів Другої світової війни, Франція витратила понад 490 мільйонів євро, щоб запропонувати безпрецедентну схему прийому", – розповіли у міністерстві.

Зазначається, що майже 220 млн євро були витрачені на "допомогу для бенефіціарів тимчасового захисту", надану українцям, близько 260 млн – на житло, ще 10,1 млн на соціальний догляд та транспорт.

Житло, яке надали біженцям – це готелі та бази відпочинку, створені у березні та квітні 2022 року центри для тимчасового розміщення – загалом на 30 тисяч людей. Крім того, близько 30 тисяч біженців з України поселилися у родинах французів.

Безпрецедентний прийом. У Франції порахували витрати на українців за рікФото: Оформлення документів у Франції (gettyimages.com)

Майже 900 французьких родин отримали фінансову компенсацію від держави за розміщення біженців – загалом на суму 786 285 євро.

На кінець січня 2023 року Франція прийняла понад 100 тисяч українців, серед яких 80% – жінки. Тимчасові дозволи на проживання видали 87 928 українцям (дітей не враховували). Разом із тими, хто звернувся за продовженням дозволів після 6 місяців перебування у Франції – це 146 тисяч дозволів.

Ці посвідки дійсні упродовж 6 місяців з можливістю продовження. Вони дають можливість скористатися низкою соціальних прав: на роботу, на медичне обслуговування, навчання дітей.

Нагадаємо, ми писали, які землі Німеччини приймають українців у кінці лютого.

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