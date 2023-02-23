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Беспрецедентный прием. Во Франции посчитали расходы на украинцев за год

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 15:14
Беспрецедентный прием. Во Франции посчитали расходы на украинцев за год Фото: Украинские беженцы во Франции (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Прием украинских беженцев обошелся Франции в 500 миллионов евро за год. Почти половина этих средств пошла на социальные выплаты.

Как Франция финансировала помощь бегущим от войны, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на lefigaro.fr.

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что около полумиллиарда евро пошли на выплаты помощи украинским беженцам и оплату их проживания.

"С начала войны 24 февраля, вызвавшей наибольшее движение беженцев в Европе со времен Второй мировой войны, Франция потратила более 490 миллионов евро, чтобы предложить беспрецедентную схему приема", – рассказали в министерстве.

Отмечается, что почти 220 млн евро были потрачены на "помощь для бенефициаров временной защиты", предоставленную украинцам, около 260 млн – на жилье, еще 10,1 млн на социальный уход и транспорт.

Жилье, предоставленное беженцам – это гостиницы и базы отдыха, созданные в марте и апреле 2022 года центры для временного размещения – в общей сложности на 30 тысяч человек. Кроме того, около 30 тысяч беженцев из Украины поселились в семьях французов.

Беспрецедентный прием. Во Франции посчитали расходы на украинцев за годФото: Оформление документов во Франции (gettyimages.com)

Около 900 французских семей получили финансовую компенсацию от государства за размещение беженцев – в общей сложности на сумму 786 285 евро.

На конец января 2023 Франция приняла более 100 тысяч украинцев, среди которых 80% – женщины. Временный вид на жительство выдали 87 928 украинцам (детей не учитывали). Вместе с теми, кто обратился за продлением разрешений после 6 месяцев пребывания во Франции – это 146 тысяч разрешений.

Эти виды действительны в течение 6 месяцев с возможностью продления. Они позволяют воспользоваться рядом социальных прав: на работу, на медицинское обслуживание, обучение детей.

Напомним, мы писали, какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля.

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