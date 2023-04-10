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Безкоштовний потяг для українців в Німеччину: як скористатися

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Понеділок 10 квітня 2023 13:40
Безкоштовний потяг для українців в Німеччину: як скористатися Фото: Поїзд з Перемишля в Ганновер (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Безкоштовний поїзд у Німеччину для українських біженців від німецького уряду курсуватиме ще у травні. Для поїздки з польського Перемишля у німецький Ганновер буде достатньо паспорта або посвідчення особи.

Як скористатися безкоштовним потягом, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl.

Відправлення з Перемишля у квітні відбуватиметься по непарних числах о 22:30.

Білетів на цей потяг немає, достатньо пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Пріоритет у посадці мають люди, які отримали браслети від польського Червоного Хреста, сім’ї з дітьми, люди похилого віку й особи з інвалідністю.

Якщо не вдається потрапити на поїзд відразу, слід звернутися до волонтерів Червоного Хреста, які допоможуть з розміщенням у Перемишлі та зареєструють на наступний потяг.

Загалом поїзд складається з 3-5 вагонів і може вмістити 180-350 осіб. Інколи оголошують, що поїзд може перевезти 600 пасажирів.

Потяг до Ганновера – єдиний безкоштовний транспорт до Німеччини для біженців з України. Сотні людей приїжджають на станцію Перемишль з України та різних регіонів Польщі, щоб вирушити до Ганновера, але не всім це вдається

Безкоштовний потяг для українців в Німеччину: як скористатисяФото: Вокзал у Ганновері (gettyimages.com)

Люди, які прибувають на станцію, мають небагато шансів виїхати в той самий день. Це можливо за умови, якщо в останні хвилини перед відправленням є вільні місця. Ці правила встановили німці спільно з Польським Червоним Хрестом і Центром гуманітарної допомоги в Перемишлі. Щоб отримати місце у поїзді, треба пройти через пункти колективного проживання.

Нагадаємо, ми писали, де в Європі ще діє безкоштовний транспорт для українців.

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