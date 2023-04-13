UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Безкоштовний потяг до Німеччини скасовують: коли останній рейс

Фото: Евакуаційний потяг в Ганновері (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Безкоштовний потяг для українських біженців із польського Перемишля до німецького Ганновера скасовують. Останній рейс відбудеться 14 квітня 2023 року.

Волонтери на вокзалі Ганновера завершують свою діяльність, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пшемисль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

Евакуаційний потяг курсував коштом німецького уряду через день. Доїхати можна було з Перемишля до Ганновера з однією транзитною зупинкою у Франкфурті на Одері.

"Протягом року ми, різні організації та волонтери якнайдовше намагались забезпечити безкоштовну та регулярну евакуацію тих, хто дійсно потребує допомоги, щоб втекти від війни заради безпеки. Саме це було важливою метою.
На жаль, останній рейс з Перемишля відбудеться 14 квітня 2023 року", – пишуть організатори.

Фото: Біженці на вокзалі в Ганновері (gettyimages.com)

Зазначається, що волонтери на вокзалі Ганновера теж завершують свою діяльність. Втім, до них можна буде звернутись за допомогою на вокзалі, якщо хтось приїде самостійно, за посиланням.

Волонтери припускають, що курсування евакуаційного потяга згодом можуть відновити.

Нагадаємо, ми писали, де в Європі ще діє безкоштовний транспорт для українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщапоїзди