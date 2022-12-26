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Бесплатные рейсы в Европу для беженцев: как попасть на самолет

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Понедельник 26 декабря 2022 12:48
Бесплатные рейсы в Европу для беженцев: как попасть на самолет Фото: Украинские беженцы в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия продолжает организовывать специальные авиарейсы для украинцев из Молдовы. 23 декабря 56 наших беженцев доставили самолетом в аэропорт Карлсруэ.

Всего с начала войны Германия организовала 20 рейсов, которыми вывезла из Молдовы 954 украинцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Большинство из пассажиров гуманитарных рейсов – женщины и дети, а также несколько человек с тяжелыми заболеваниями, которые сначала искали убежища в Молдове.

"Прежде всего в нашей помощи срочно нуждаются дети-беженцы, женщины, старики и люди с ограниченными возможностями. Для них особенно важно благополучно прибыть, получить хорошее медицинское обслуживание и получить уход за детьми в Германии", – сказала федеральный министр внутренних дел Нэнси Фаезер.

Бесплатные рейсы в Европу для беженцев: как попасть на самолет

Фото: Украинцы в Молдове (gettyimages.com)

Общее число беженцев, которое прибыло в Молдову из Украины с 24 февраля 2022 года, составляет около 380 000 человек – это чрезвычайно высокий показатель для Молдовы с населением около 2,6 млн человек.

Чтобы помочь этой стране, 12 стран ЕС, а также страны, не входящие в Шенгенскую зону, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария и Исландия согласились время от времени принимать людей организованными рейсами.

Зарегистрироваться на рейс из Молдовы в Германию и другие страны Европы можно на странице Агентства ООН по делам беженцев в Молдове.

Принять участие в программе могут уязвимые категории беженцев, которым сложно путешествовать наземным транспортом:

  • люди с инвалидностью;
  • люди с тяжелыми заболеваниями;
  • одинокие матери с тремя и больше детей;
  • пожилые люди из группы риска;
  • беременные.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля из Украины в Европу выехали 7,8 млн человек. Более 4,8 миллионов из них зарегистрировались для получения временной защиты или аналогичных национальных схем защиты в Европе. В Германии убежище оформили более 1 млн украинцев.

Напомним, мы писали, як змінилося ставлення до українців у країнах ЄС.

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