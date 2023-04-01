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Безкоштовне проживання обмежать. Що зміниться для українців у Чехії з 1 квітня

Фото: Українські біженці у Чехії (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

З 1 квітня у Чехії набуває частина законодавчих змін, які стосуються українських біженців. Наступним етапом стануть нововведення, які запрацюють 1 липня 2023 року. Основні зміни до підписаного президентом Чехії закону Lex Ukrajina V стосуються грошової допомоги, доступу до медицини та соціального житла.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про головне, чого чекати українцям у Чехії з 1 квітня цього року.

Житло і медичне страхування. Що зміниться з 1 квітня

Затверджені зміни набудуть чинності у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня. Починаючи з квітня, почнуть діяти правила по безкоштовному проживанню:

  • максимальний термін надання безоплатного житла – 150 днів, починаючи з дати отримання тимчасового захисту. Терміни проживання в окремих місцях сумуються.
  • період безкоштовного проживання до набрання чинності закону Lex Ukraine V також враховується.
  • право на безкоштовне проживання українці втрачають, якщо людина відмовляється від житла або залишає його без поважних причин. Вважається, що тоді людина вичерпала максимальний термін.
  • якщо термін 150 днів уже вичерпаний до набранням чинності Lex Ukrajina V або протягом 90 днів після цього, тоді залишається захисний термін 90 днів із дати набрання чинності Lex Ukrajina V. Це означає, що й після 150 днів біженці можуть ще 90 днів проживати безкоштовно, що дасть їм певний час на те, щоб знайти нове житло.

Також у Чехії внесені зміни й до правил отримання безкоштовного медстрахування.

Після 150 днів перебування в країні особам віком від 18 до 64 років держава перестане сплачувати за медичну страховку автоматично. Таке страхування держава й надалі буде оплачувати у випадках, якщо тяжкий стан здоров’я людини не дозволяє працювати.

Наприклад, це лежачі хворі, жінки з ризикованою вагітністю, особи з онкологічними хворобами на останніх стадіях, які потребують паліативної допомоги.

Про зміни для українців, які наберуть чинності у Чехії з 1 липня, читайте детальніше у матеріалі РБК-Україна.

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