Бесплатное проживание ограничат. Что изменится для украинцев в Чехии с 1 апреля

С 1 апреля в Чехии вступает часть законодательных изменений, касающихся украинских беженцев. Следующим этапом станут новшества, которые заработают 1 июля 2023 года. Основные изменения к подписанному президентом Чехии закону Lex Ukrajina V касаются денежной помощи, доступа к медицине и социальному жилью.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает о главном, чего ждать украинцам в Чехии с 1 апреля этого года.
Утвержденные изменения вступят в силу в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля. Начиная с апреля, начнут действовать правила бесплатного проживания:
Также в Чехии внесены изменения и в правила получения бесплатного медстрахования.
После 150 дней пребывания в стране лицам от 18 до 64 лет государство перестанет платить за медицинскую страховку автоматически. Такое страхование государство и дальше будет оплачивать в случаях, если тяжелое состояние здоровья человека не позволяет работать.
Например, это лежачие больные, женщины с рискованной беременностью, лица с онкологическими болезнями на последних стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи.
Об изменениях для украинцев, которые вступят в силу в Чехии с 1 июля, читайте подробнее в материале РБК-Украина.
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