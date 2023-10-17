Безкоштовна евакуація. Які організації допомагають українцям виїхати за кордон

Війна в Україні триває, тому чимало людей потребують евакуації. Виїхати за кордон безкоштовно можна за допомогою волонтерів.

Які проекти надають таку допомогу втікачам від війни в Україні, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

Допомога з виїздом із зони бойових дій та окупованих територій

Rubikus.helpUA – ця команда волонтерів у допомагає українцям виїхати із зони бойових дій та отримати тимчасовий прихисток у Європі. Також волонтери допомагають жителям окупованих територій виїхати в Європу (через РФ), щоб залишитися там чи повернутися в Україну.

Від початку війни за допомогою Rubikus знайшли безпечне місце у Європі понад 20 000 людей. Для тих, хто тільки обирає, у якій країні попросити тимчасовий захист, волонтери створили сайт з практичною інформацією varenik.help.

Проект Rubikus діє на базі німецької некомерційної організації за рахунок коштів з благодійних внесків.

Жителі України можуть отримати допомогу волонтерів на всіх етапах виїзду: від вибору країни до маршруту поїздки до бронювання квитків та організації місця ночівлі. Організація оплачує перебування у транзитних хостелах у Ризі, Нарві, Варшаві. Також волонтери купують квитки до інших країн – наприклад, до Німеччини, Чехії, Фінляндії, Норвегії. За потреби біженцям можуть купити валізу чи оплатити таксі до аеропорту.

Фото: Допомога волонтерів біженцям у Польщі (gettyimages.com)

Попросити допомоги з безкоштовною евакуацією можна на сайті організації, вказавши обставини виїзду та надавши дані тих, хто планує евакуюватися. Для чоловіків слід вказати легальні підстави виїзду. Для тих, хто виїжджає з окупації через РФ, звертатися можна і до подорожі, і вже після перетину кордону з Європою.

Безкоштовна евакуація в Молдову від Medibus

З початку війни проект Medibus допоміг евакуюватися із небезпечних місць понад 15000 осіб. Серед них – люди похилого віку, хворі, діти, поранені.

Організація евакуює автобусами людей з Одеси, Харкова, Києва, Львова та інших міст до Молдови. Після прибуття до Кишинева надають інформацію про можливість розміщення в Молдові чи про аріанти продовжити подорож до іншої країни.

Особливістю організації Medibus є медична евакуація спеціальними автобусами лежачих хворих чи людей із обмеженою мобільністю. У таких автобусах є 7 ліжко-місць, необхідне медичне обладнання та супровід медиків.

Для того, щоб скористатися евакуацією Medibus, необхідно заповнити онлайн-заявку, де вказують, з якого міста їхатиме людина та її дані.

Фото: Маломобільні біженці на кордоні (gettyimages.com)

Масштабний волонтерський проект із евакуації та супроводу

Команда проекту Helping To Leave налічує більше 300 волонтерів з різних країн Європи, а також Ізраїлю, Грузії, США, Канади. Вони цілодобово опрацьовують сотні заявок через Telegram та колл-центр (+38 (093) 17-76-458), координують екакуацію та консультують з різних питань, включаючи юридичні, гуманітарні та медичні.

Проект супроводив під час евакуації понад 53 тисяч людей з території бойових дій. Допомогу надають не лише людям з України та окупованих територій, а тим, які опинилися на території РФ. Участь волонтерів передбачає також допомогу з адаптацією на новому місці.

Якщо запит, отриманий через Telegram-бота, складний і людина потребує фінансової допомоги, ним займається вузькоспеціалізована група проекту. Тоді волонтери підтримують зв’язок з біженцями упродовж тижнів, поки не буде впевненості, що вони у безпеці та отримали необхідну допомогу.

Нагадаємо, ми писали, що у кількох країнах Європи зростає кількість українських біженців. Серед них – Чехія, Німеччина та Нідерланди.

Тим часом в Ірландії знайшли рішення проблеми з житлом для новоприбулих українців. Людей більше не розміщуватимуть у наметах просто неба. Для біженців облаштовують виставковий центр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.