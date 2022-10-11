Безкоштовна допомога. Для українців запустили гарячі лінії психологічної підтримки

Міжнародна організація з міграції (МОМ) створила безкоштовну гарячу лінію психологічної підтримки українців за сприяння ЄС. Після масованих ракетних обстрілів години її роботи продовжили.

Як мешканці України можуть отримати психологічну допомогу, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Facebook-сторінку організації.

"Цей день видався сповненим тривог через масовані російські обстріли багатьох українських міст. Якщо вам складно впоратися з емоціями після сьогоднішніх подій, телефонуйте. Професійні психологи, які вислухають вас та допоможуть полегшити емоційний стан ", - написали у МОМ 10 жовтня.

Зазначається, що безкоштовну анонімну допомогу надаватимуть за номером гарячої лінії 0-800-211-444 із 10:00 до 22:00 без вихідних. Підтримка доступна 5 мовами:

українською;

російською;

англійською;

арабською;

бенгальською.

Фото: Після масованих обстрілів години роботи психологів продовжили (freepic.com)

Консультації психологів доступні українською та російською мовами в чотирьох країнах:

Україна 0 800 211 444;

Чехія +420 800 050 770;

Великобританія +44 808 164 8668;

Польща +48 22 104 32 38, +48 800 088 091.

Із 24 лютого через гарячу лінію психологічної підтримки МОМ отримали консультації фахівців 1864 людини. Крім того, за допомогою можна звертатися до психологів та психіатрів у мобільні медичні клініки МOM.

Нагадаємо, ми писали, до яких країн українці продовжують виїжджати під час війни.