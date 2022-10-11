Бесплатная помощь. Для украинцев запустили горячие линии психологической поддержки

Международная организация по миграции (МОМ) создала бесплатную горячую линию психологической поддержки украинцев при содействии ЕС. После массированных ракетных обстрелов часы ее работы продлили.

Как жители Украины могут получить психологическую помощь, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Facebook-страницу организации.

"Этот день оказался полным тревог из-за массированных российских обстрелов многих украинских городов. Если вам сложно справиться с эмоциями после сегодняшних событий, звоните по телефону. Профессиональные психологи, которые выслушают вас и помогут облегчить эмоциональное состояние", - написали в МОМ 10 октября.

Отмечается, что бесплатная анонимная помощь будет предоставляться по номеру горячей линии 0-800-211-444 с 10:00 до 22:00 без выходных. Поддержка доступна на 5 языках:

украинском;

русском;

английском;

арабском;

бенгальском.

Фото: После массированных обстрелов часы работы психологов продлили (freepic.com)

Консультации психологов доступны на украинском и русском языках в четырех странах:

Украина 0 800 211 444;

Чехия +420 800 050 770;

Великобритания +44 808 164 8668;

Польша +48 22 104 32 38, +48 800 088 091.

С 24 февраля на горячей линии психологической поддержки МОМ получили консультации специалистов 1864 человека. Кроме того, за помощью можно обращаться к психологам и психиатрам в мобильные медицинские клиники МОМ.

Напомним, мы писали, в какие страны украинцы продолжают выезжать во время войны.