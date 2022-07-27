Бесплатные визы и выплаты. Как украинцам переехать в Канаду в 2022 году

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину Канада ввела особые меры, которые позволяют украинцам переехать в эту страну, спасаясь от войны.

Еще с марта этого года для беженцев из Украины в Канаде действует программа Сanada-Ukraine Autorization for Emergency Travel (CUAET). Введены специальные процедуры - упрощенное оформление виз, трудоустройство и обучение.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильный портал МИД Украины рассказывает, какие условия переезда беженцев в Канаду во время войны в Украине.

Какие документы нужны для въезда в Канаду

Гражданам Украины для въезда в Канаду сегодня, как и раньше, необходимо оформить визу. Разница заключается в том, что сейчас программа CUAET дает возможность получить ее по упрощенной процедуре. Также на получение визы в Канаду сейчас уходит значительно меньше времени.

Есть два типа виз для украинцев в Канаду:

гостевая виза (visitor visa): она дает право находиться в Канаде в течение трех лет вместо стандартного 6-месячного разрешения, как было раньше;

(visitor visa): она дает право находиться в Канаде в течение трех лет вместо стандартного 6-месячного разрешения, как было раньше; разрешение на работу в Канаде (заявку можно подавать вместе с заявлением на получение визы или же отдельно): она предоставляет возможность найти работу в стране в сжатые сроки.

Фото: В Канаде украинские беженцы имеют право получить работу в сжатые сроки. Также они получают доступ к базовому образованию и медицине (Getty Images)

По данным МИД Украины, упрощенные процедуры получения права на въезд в Канаду также включают:

отменили большую часть сборов за заявление на визу и ее рассмотрения: например, можно не платить визовый сбор, отмена также плата за сбор биометрических данных, плата за заявление на разрешение на работу и обучение, а также - плата за продление разрешения на пребывание, работу и учебу в Канаде;

рассмотрение обращений украинцев, спасающихся от войны, проходит в приоритетном порядке;

если у вас нет действующего загранпаспорта, то вы все же можете подать документы и по внутренним украинским паспортом, а для детей - с их свидетельством о рождении.

Кроме того, по данным украинского МИДа, с февраля 2022 года Канада ввела пакет новых иммиграционных мер для украинцев, в который также входят:

продление краткосрочного пребывания, возобновление разрешений на работу и обучение для украинцев, которые сейчас находятся в Канаде;

предоставление разрешений на работу украинским посетителям, работникам и студентам, которые уже находятся в стране и не могут вернуться домой.

Фото: В Канаде украинцев обеспечивают гуманитарной помощью (Getty Images)

Обратите внимание. Биометрия (отпечатки пальцев и фото) по-прежнему - обязательное требование для граждан в возрасте от 18 лет до 60 лет (подается после согласования канадской стороной документов для оформления визы, по предварительной электронной записи в визовых центрах Канады VFS global и/или в консульствах Канады.

Из каких стран Европы можно попасть в Канаду

Начиная с апреля этого года, украинцам разрешается въезд в Канаду с электронным разрешением на путешествие, Electronic Travel Authorization.

"Такое разрешение фактически является авторизацией на однократный въезд в Канаду в течение 6 месяцев без вклейки визы в паспорт после одобрения электронной заявки на оформление визы и сбора биометрических данных. Если есть потребность вклейки визы в паспорт (выезд планируется позже, выезд из других стран) паспорт передается в ближайший визовый центр (лично с записью или почтой). Время ожидания паспорта с визой может составлять до 6 недель в связи с большим количеством заявок", — пишут на сайте МИДа Украины.

С таким разрешением Украины могут вылететь в Канаду рейсами из Словакии, Польши, Германии, Венгрии, Румынии, Австрии.

Уже ранее организовали несколько чартерных рейсов из европейских городов в Канаду специально для украинцев: все расходы на билеты покрыло правительство Канады. Стоит отметить, что заявку на такие рейсы надо отслеживать заранее, чтобы попасть на перелет. Ранее мы уже писали, что Канада предоставляет украинцам определенное количество бесплатных авиабилетов.

Бесплатное образование и медицина для украинцев в Канаде

Прибывая в Канаду, украинцы могут рассчитывать на бесплатное начальное и среднее образование, а также медицинское обеспечение. Это касается тех, кто прибывает в рамках программы CUAET.

Также беженцам из Украины правительство страны оказывает финансовую помощь. Ее дают единоразово. Сумма составляет 3000 канадских долларов на одного взрослого (около 85 тысяч гривен) и 1500 канадских долларов (42 600 гривен) на ребенка.

Полезные ссылки для беженцев

В Канаде создали ряд ресурсов, где публикуют полезную и актуальную информацию для украинцев, которые хотят переехать в Канаду.

Сайт для подачи заявок на визы в Канаду;

Список визовых центров Канады;

Информационная поддержка украинцев в Канаде по визам, переезду и убежищу;

Финансовая помощь беженцам из Украины в Канаде;

Банк вакансий для украинцев.

Отдельная телефонная линия для связанных с Украиной вопросов, бесплатно для Канады и за рубежом: 613-321-4243.

Более подробную информацию, которая касается иммиграционных мер, можно почитать на правительственном сайте Канады. Информация на нем обновляется в зависимости от того, какие нововведения вводят в стране в этой области.

Напомним, мы писали, как получить грин-карту для жизни и работы в США.

Также сообщалось, что такое "золотые визы" и почему некоторые страны отказываются от них навсегда.