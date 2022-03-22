Бесплатное обучение и работа. Как европейские университеты помогают украинцам

Больше 3 миллионов украинцев вынуждено покинули свою страну после вторжения России, чтобы искать международную защиту в странах Европы.

В ответ на ситуацию европейские государства приютили от тысяч до миллионов украинских беженцев, открывая вакансии и помогая продолжить обучение в чрезвычайных обстоятельствах.

Многие европейские университеты предлагают разные виды поддержки для украинцев – от консультаций до обучения студентов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой SchengenVisaInfo.com.

Германия

По данным образовательной платформы Erudera.com, шесть университетов в Германии предлагают помощь новоприбывшим украинским студентам.

Технический университет Мюнхена объявил о предоставлении финансовой поддержки, консультациях, обучении и упрощенном заявлении для граждан Украины.

Университет Ruprecht-Karls-Universität в Гейдельберге кроме финансовой помощи планирует способствовать в получении вида на жительство и других административных процедурах.

Университет Людвига-Максимилиана в Мюнхене проводит консультации для украинских студентов и создал для них фонд.

Берлинский Freie Universitaet, один из ведущих университетов Германии в области Земли и компьютерных наук, объявил, что примет граждан Украины, поможет им найти работу и предоставит финансовую помощь.

Фото: Поддержка Украины в Берлине (instagram.com/regberlin)

Другой берлинский университет - Technische Universität Berlin - кроме финансовой поддержки через фонд помощи "Берлин-Украина" предложил компенсировать расходы украинским студентам, которые учатся на курсах немецкого языка.

Другие университеты Берлина, например, Humboldt-Universität, предложили стипендии и другие возможности поступления для студентов из Украины.

Польша

Страна стала вторым домом для украинцев - с начала войны в Польшу прибыло более 2 миллионов беженцев. Украинские студенты смогут продолжить обучение в университетах Польши, а преподаватели вузов из Украины – работать в польских вузах.

Украинцы, которые хорошо владеют польским языком, могут работать учителями для поддержки студентов, не знающих этого языка.

Университеты Польши помогают украинским беженцам разными способами. Например, Гданьский медицинский университет начал инициативу "Акушерки для Украины", чтобы консультировать украинских беременных женщин.

Университет в Лодзе предлагает жилье в университетских общежитиях членам семей своих украинских студентов.

Фото: Пункт сбора гуманиратоной помощи в общежитии университета в Лодзе (facebook.com/unilodz)

Студенты Варшавского университета собирают медикаменты и лекарства, чтобы отправить их в Украину. Они также предлагают бесплатную юридическую помощь студентам и докторантам, которые приехали в Польшу.

Франция

Правительство Франции решило поддержать украинских деятелей искусства и основало фонд в размере 1 млн евро для художников и других профессионалов сферы культуры. Также 300 тысяч евро выделят для поступления украинцев в колледжи и организации Министерства культуры Франции.

"Министр хочет, чтобы украинские художники были поддержаны, чтобы они могли продолжить свою творческую деятельность во Франции. Эта дополнительная поддержка будет в виде исследовательских грантов и финансирования художественных проектов, а также для организации выставок", – отмечают в министерстве.

Италия

Для украинских студентов и исследователей, проживающих в Италии или спасающихся из зоны боевых действий, выделено 500 тысяч евро. Правительство страны также призвало академические учреждения предоставить гранты и возможности для деятельности украинских ученых.

Швеция

Шведские университеты, такие как Стокгольмский университет, выделили финансирование для увеличения мест размещения. Кроме того, несколько вузов, например, Стокгольмский университет, предлагают работу украинским исследователям.

Фото: Кампус Стокгольмского университета (facebook.com/stockholmuniversity)

Каролинский институт готовится принять ученых и студентов.

Дания

Университет Южной Дании (SDU) и семь других университетов страны в поддержку украинскому народу приостановили сотрудничество с российскими и белорусскими организациями. Также в стране планируют предложить украинским студентам бесплатное образование.

"В парламенте есть широкое политическое понимание того, что мы предоставим украинским беженцам возможность поступать в университет без платы за обучение. Это будет решено на следующей неделе", – сказал директор университетов Дании Йеспер Лангергаард.

Ирландия

Министерство образования Ирландии предложило снизить оплату за обучение для украинских студентов, а также языковые курсы и другую помощь. Группа студентов Тринити-колледжа в Дублине встретилась с украинскими студентами, тогда как NUI Galway заявил, что работает над стипендиями для них. Кроме того, сотрудники Университета Лимерика объединились, чтобы собрать медицинские товары и предметы первой необходимости для больниц Украины.

Исландия

Правительство Исландии выразило свою солидарность Украине и предложило жилье студентам и другим украинским беженцам.

"Университеты Исландии будут внимательно следить за событиями и реагировать на их развитие. Вузы будут работать с правительством, чтобы изучить варианты размещения украинских студентов и сотрудников, которым приходится уехать от конфликта и искать убежище в Исландии", – говорится в сообщении Конференции ректоров Исландии.

Финляндия

Университеты скандинавской страны предлагают помощь в решении проблем украинцев, связанных с обучением. Университет Хельсинки оказал поддержку в поступлении студентов, чтобы помочь им завершить обучение без диплома.

Фото: Поддержка Украины в Университете Хельсинки (helsinki.fi)

С другой стороны, Университет Восточной Финляндии пообещал принять 20 украинских студентов, а также оплатить им проживание и дорогу.

Словения

Университет Любляны начал гуманитарную кампанию "Университет сердца" для сбора денег, чтобы оплатить украинским студентам аренду жилья, питание, одежду, учебные материалы и компьютерное оборудование для обучения.

Румыния

Украинским студентам предложили продолжить обучение в Румынии. Даже те, кто не может подтвердить свои академические результаты и диплом, все равно получит оценивание знаний.

"Если студент или докторант не может подтвердить завершенное обучение документами, выданными высшим учебным заведением в Украине, румынский вуз оценивает по собственным критериям и в соответствии с передовой международной практикой принимает решение о присуждении баллов за обучение", – говорится в утвержденном распоряжении правительства Румынии.

Швейцария

Один из ведущих вузов Швейцарии - Федеральная политехническая школа Лозанны - предоставляет консультации по финансовой поддержке в дополнение к духовной помощи студентам-беженцам.

Фото: Кампус университета в Швейцарии (facebook.com/epflcampus)

Венгрия

Кроме предоставления убежища около 140 тысячам украинских беженцев, эта страна предлагает бесплатное образование в Будапештском университете Земмельвайса до окончания войны. Кроме того, в Венгрии открыты вакансии для медицинского персонала из Украины.

Хорватия

В Загребском университете украинские студенты могут получить бесплатное питание и консультации, а также бесплатное обучение на факультете ветеринарной медицины. Кроме того, клиническая практика может проходить там, где для украинских студентов будет доступно академическое и психологическое консультирование.

Чешская Республика

Южночешский университет в знак солидарности с украинскими студентами предложил социальные стипендии и жилье для тех, кто в этом нуждается.

Фото: Университет в Чехии (facebook.com/studyincz)

Словакия

Университет Коменского в Братиславе предоставил около 300 мест в общежитиях для беженцев, а также услуги перевода, медицинское обслуживание, юридическую помощь и донорство крови. Но, по словам проректора университета, желание остаться в Словакии среди украинских студентов небольшое.

"Мы получили несколько отдельных запросов от некоторых студентов и некоторых ученых из университетов, которые хотели бы продолжить свою работу в нашем университете, и мы делаем все возможное, чтобы это произошло. Большинство людей хотели бы продолжить свою работу в Украине и хотят приехать сюда только для того, чтобы найти временное прибежище", - сказал проректор университета Радомир Масарик.

Количество иностранных студентов из Украины и украинцев, обучающихся за границей

В последнее десятилетие в Украине наблюдался приток иностранных студентов – в 2019 году их число достигло 80 470 человек. Согласно данным Erudera.com, большинство из них были из Индии (18 429 студентов), Марокко (8 233) и Азербайджана (5 470).

Сами же украинцы чаще всего учатся за границей, по данным Института статистики ЮНЕСКО: в Польше (26 938), России (21 609), Германии (6313), Чехии (3132) и Словакии (2911).

Напомним, мы писали, как помочь Украине, если вы находитесь за границей.