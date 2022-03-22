Безкоштовне навчання та робота. Як європейські університети допомагають українцям

Більше 3 мільйонів українців вимушено покинули свою країну після вторгнення Росії, щоб шукати міжнародний захист у країнах Європи.

У відповідь на ситуацію європейські держави прихистили від тисяч до мільйонів українських біженців, відкриваючи вакансії і допомагаючи продовжити навчання в надзвичайних обставинах.

Багато європейських університетів пропонують різні види підтримки для українців - від консультацій до навчання студентів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням SchengenVisaInfo.com.

Німеччина

За даними освітньої платформи Erudera.com, шість університетів у Німеччині пропонують допомогу новоприбулим українським студентам.

Технічний університет Мюнхена оголосив про надання фінансової підтримки, консультації, навчання та спрощену заяву для громадян України.

Університет Ruprecht-Karls-Universität в Гейдельберзі крім фінансової допомоги планує сприяти в отриманні посвідки на проживання і інших адміністративних процедурах.

Університет Людвіга-Максиміліана в Мюнхені проводить консультації для українських студентів і створив для них фонд.

Берлінський Freie Universitaet, один з провідних університетів Німеччини в галузі Землі та комп'ютерних наук, оголосив, що прийме громадян України, допоможе їм знайти роботу і надасть фінансову допомогу.

Фото: Підтримка України в Берліні (instagram.com/regberlin)

Інший берлінський університет - Technische Universität Berlin - окрім фінансової підтримки через фонд допомоги "Берлін-Україна" запропонував компенсувати витрати українським студентам, які навчаються на курсах німецької мови.

Інші університети Берліна, наприклад, Humboldt-Universität, запропонували стипендії та інші можливості вступу для студентів з України.

Польща

Країна стала другою домівкою для українців - з початку війни до Польщі прибуло понад 2 мільйони біженців. Українські студенти зможуть продовжити навчання в університетах Польщі, а викладачі вузів з України – працювати в польських вузах.

Українці, які добре володіють польською мовою, можуть працювати вчителями для підтримки студентів, які не знають цієї мови.

Університети Польщі допомагають українським біженцям різними способами. Наприклад, Гданський медичний університет розпочав ініціативу "Акушерки для України", щоб консультувати українських вагітних жінок.

Університет в Лодзі пропонує житло в університетських гуртожитках членам сімей своїх українських студентів.

Фото: Пункт збору гуманітарної допомоги в гуртожитку університету в Лодзі (facebook.com/unilodz)

Студенти Варшавського університету збирають медикаменти та ліки, щоб відправити їх в Україну. Вони також пропонують безкоштовну юридичну допомогу студентам і докторантам, які приїхали до Польщі.

Франція

Уряд Франції вирішив підтримати українських діячів мистецтва і заснував фонд у розмірі 1 млн євро для художників та інших професіоналів сфери культури. Також 300 тисяч євро виділять для вступу українців до коледжів та організацій Міністерства культури Франції.

"Міністр хоче, щоб українські художники були підтримані, щоб вони могли продовжити свою творчу діяльність у Франції. Ця додаткова підтримка буде у вигляді дослідницьких грантів та фінансування мистецьких проектів, а також для організації виставок", – зазначають у міністерстві.

Італія

Для українських студентів і дослідників, які проживають в Італії або рятуються із зони бойових дій, виділено 500 тисяч євро. Уряд країни також закликав академічні установи надати гранти та можливості для діяльності українських вчених.

Швеція

Шведські університети, такі як Стокгольмський університет, виділили фінансування для збільшення місць розміщення. Крім того, кілька вузів, наприклад, Стокгольмський університет, пропонують роботу українським дослідникам.

Фото: Кампус Стокгольмського університету (facebook.com/stockholmuniversity)

Каролінський інститут готується прийняти вчених і студентів.

Данія

Університет Південної Данії (SDU) і сім інших університетів країни на підтримку українському народу призупинили співпрацю з російськими та білоруськими організаціями. Також в країні планують запропонувати українським студентам безкоштовну освіту.

"У парламенті є широке політичне розуміння того, що ми надамо українським біженцям можливість вступати до університету без плати за навчання. Це буде вирішено наступного тижня", - сказав директор університетів Данії Йеспер Лангергаард.

Ірландія

Міністерство освіти Ірландії запропонувало знизити оплату за навчання для українських студентів, а також мовні курси та іншу допомогу. Група студентів Трініті-коледжу в Дубліні зустрілася з українськими студентами, тоді як NUI Galway заявив, що працює над стипендіями для них. Крім того, співробітники Університету Лімеріка об'єдналися, щоб зібрати медичні товари і предмети першої необхідності для лікарень України.

Ісландія

Уряд Ісландії висловив свою солідарність Україні та запропонував житло студентам та іншим українським біженцям.

"Університети Ісландії будуть уважно стежити за подіями і реагувати на їх розвиток. Вузи працюватимуть з урядом, щоб вивчити варіанти розміщення українських студентів і співробітників, яким доводиться виїхати від конфлікту і шукати притулок в Ісландії", – йдеться в повідомленні Конференції ректорів Ісландії.

Фінляндія

Університети скандинавської країни пропонують допомогу у вирішенні проблем українців, пов'язаних з навчанням. Університет Гельсінкі надав підтримку у вступі студентів, щоб допомогти їм завершити навчання без диплома.

Фото: Підтримка України в університеті Гельсінкі (helsinki.fi)

З іншого боку, Університет Східної Фінляндії пообіцяв прийняти 20 українських студентів, а також оплатити їм проживання і дорогу.

Словенія

Університет Любляни розпочав гуманітарну кампанію "Університет серця" для збору грошей, щоб оплатити українським студентам оренду житла, харчування, одяг, навчальні матеріали та комп'ютерне обладнання для навчання.

Румунія

Українським студентам запропонували продовжити навчання в Румунії. Навіть ті, хто не може підтвердити свої академічні результати і диплом, все одно отримає оцінювання знань.

"Якщо студент або докторант не може підтвердити завершене навчання документами, виданими вищим навчальним закладом в Україні, румунський вуз оцінює за власними критеріями і відповідно до передової міжнародної практики приймає рішення про присудження балів за навчання", – йдеться в затвердженому розпорядженні уряду Румунії.

Швейцарія

Один з провідних вузів Швейцарії - Федеральна політехнічна школа Лозанни - надає консультації з фінансової підтримки на додаток до духовної допомоги студентам-біженцям.

Фото: Кампус університету в Швейцарії (facebook.com/epflcampus)

Угорщина

Крім надання притулку близько 140 тисячам українських біженців, ця країна пропонує безкоштовну освіту в Будапештському університеті Земмельвайса до закінчення війни. Крім того, в Угорщині відкриті вакансії для медичного персоналу з України.

Хорватія

У Загребському університеті українські студенти можуть отримати безкоштовне харчування та консультації, а також безкоштовне навчання на факультеті ветеринарної медицини. Крім того, клінічна практика може проходити там, де для українських студентів буде доступне академічне та психологічне консультування.

Чеська Республіка

Південночеський університет на знак солідарності з українськими студентами запропонував соціальні стипендії та житло для тих, хто цього потребує.

Фото: Університет в Чехії (facebook.com/studyincz)

Словаччина

Університет Коменського в Братиславі надав близько 300 місць в гуртожитках для біженців, а також послуги перекладу, медичне обслуговування, юридичну допомогу і донорство крові. Але, за словами проректора університету, бажання залишитися в Словаччині серед українських студентів невелике.

"Ми отримали кілька окремих запитів від деяких студентів і деяких вчених з університетів, які хотіли б продовжити свою роботу в нашому університеті, і ми робимо все можливе, щоб це сталося. Більшість людей хотіли б продовжити свою роботу в Україні і хочуть приїхати сюди тільки для того, щоб знайти тимчасовий притулок", - сказав проректор університету Радомир Масарик.

Кількість іноземних студентів з України та українців, які навчаються за кордоном

В останнє десятиліття в Україні спостерігався приплив іноземних студентів - у 2019 році їх число досягло 80 470 осіб. Згідно з даними Erudera.com, більшість з них були з Індії (18 429 студентів), Марокко (8 233) та Азербайджану (5 470).

Самі ж українці найчастіше навчаються за кордоном, за даними Інституту статистики ЮНЕСКО: у Польщі (26 938), Росії (21 609), Німеччині (6313), Чехії (3132) та Словаччині (2911).

Нагадаємо, ми писали, як допомогти Україні, якщо ви перебуваєте за кордоном.