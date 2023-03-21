У берлінському аеропорту Тегель готуються переселяти біженців: деталі

На місці колишнього аеропорту Тегель у Берліні рік тому організували центр прибуття українських біженців. Їх реєстрували та розселяли у місті чи інших землях.

За рік у Тегелі прийняли 75 645 біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel.de.

Державне управління у справах біженців (LAF) підбило підсумки роботи аеропорту Тегель. Центр розпочав роботу 20 березня 2022 року.

За рік там зареєстрували 75645 осіб. Близько половини відправили в інші федеральні землі, решта залишилися у Берліні.

"Рік тому колишній аеропорт Тегель за дуже короткий час став пунктом прибуття біженців з України. Для нас було і залишається гуманітарною справою допомагати людям, яким довелося тікати від війни", – сказала сенатор із соціальних питань та питань інтеграції Катя Кіппінг.

Після прибуття до Тегеля біженців розміщують у тимчасових приміщеннях на території аеропорту, доки не буде знайдено місце у гуртожитку.

"Звичайно, це не можна порівняти з власною кімнатою або квартирою", - зазначила вона.

Центром опікуються кілька благодійних організацій – серед них Союз самаритян та Червоний Хрест. Також у центрі працює понад тисяча співробітників. Нині там проживає близько 3525 осіб – їх розмітили у колишніх терміналах та загальних наметах на льотному полі.

Фото: Біженці у Берліні (gettyimages.com)

Медичну допомогу отримали 10 тисяч біженців. За рік у Тегелі зареєстрували 727 котів та 800 собак з України.

Влада Берліна планує найближчим часом переселити біженців в інші приміщення, тимчасове модульне містечко та квартири, повідомляє amalberlin.de. Будівлю колишнього аеропорту вже влітку мають намір переобладнати під потреби технічного університету.

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