У Берліні запустили продаж квитка за 49 євро: як отримати проїзний

Квиток за 49 євро вже доступний пасажирам у Берліні – з 20 лютого новий проїзний Deutschlandticket запустили для попереднього замовлення.

Хоча новий квиток замінить дешевший міський проїзний за 29 євро, проте діятиме по всій території країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на exberliner.com.



Їздити з таким проїзним можна буде у всіх видах транспорту, за винятком високошвидкісних поїздів ICE. Квиток за 49 євро доступний як щомісячна передплата. Її можна оформити на сайті BVG або особисто у центрі обслуговування клієнтів Berliner Verkehrsbetriebe.



Ті, хто користується підпискою на міський транспорт за 29 євро, отримають лист поштою або електронний лист про те, що поточна підписка буде автоматично оновлена ​​і що з їхнього банківського рахунку зніматиметься щомісяця 49 євро замість 29 євро. Скасувати передплату можна до 30 квітня.

Попередньо замовити квиток Deutschland за 49 євро можна вже зараз, але він буде дійсним лише з 1 травня.

Нові клієнти можуть оформити новий абонемент онлайн на сайті BVG або зателефонувавши до служби підтримки клієнтів.



BVG пропонує проїзний за 49 євро у вигляді квитка для мобільного телефону або картки з чіпом – обидві версії доступні онлайн або у центрі обслуговування клієнтів. Квиток також можна буде придбати на Берлінській міській залізниці – за даними Bahn, до 3 квітня.

Фото: Поїзди до Німеччини (pixabay.com)

Квиток Deutschland є іменним. Проїзний матиме варіант "робочого квитка" – для співробітників компаній, які компенсують частково його вартість. Пасажири зможуть заощаджувати 30% на проїзному. Якщо роботодавець погодиться оплачувати не менше 25% його вартості, тоді ще 5% покриє влада. Залежно від внеску роботодавця квиток буде коштувати лише 34,30 євро або менше.

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