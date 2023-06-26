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Багатомільйонна афера. Власниця кафе у Польщі привласнила гроші для біженців

Фото: Палац культури і науки у Варшаві (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Власницю кафе у Варшаві, де годували українських біженців, арештували за звинуваченням у багатомільйонній афері. Вона нібито привласнила внески до благодійного фонду.

Жінці висунули п'ять звинувачень, а збитки оцінюють у 63 млн гривень, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

З початку вторгнення власниця кав'ярні "Kulturalna" у Палаці культури і науки в центрі Варшави допомагала біженцzv. У її закладі щодня готували близько тисячі порцій безкоштовних страв для втікачів від війни.

Із часом пані Агнешка заснувала благодійний фонд, який для харчування українських біженців з України отримував субсидії.

Минулого тижня жінку заарештували – їй висунули 5 звинувачень, зокрема, стосовно пожертвувань, нібито привласнених фондом. Гроші йшли не на допомогу біженцям, а в кишені шахраїв.

"Власниця кафе має п'ять звинувачень щодо отримання субсидій, шахрайства, діяльності у злочинній групі та два щодо видачі неправдивої документації", – сказав речник регіональної прокуратури в Щецині Марцін Лоренц.

Вартість майна, що є предметом звинувачень, становила 7 млн злотих (63 млн грн). Двоє інших підозрюваних перебувають під наглядом поліції та мають заборону на виїзд із країни.

У кав'ярні "Kulturalna" повідомили, що справа, яку порушила прокуратура, не стосується їхньої діяльності.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається у хостелі для українських біженців у Познані.

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