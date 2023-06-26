Многомиллионная афера. Владелица кафе в Польше присвоила деньги для беженцев

Владелица кафе в Варшаве, где кормили украинских беженцев, арестовали по обвинению в многомиллионной афере. Она якобы присвоила взносы в благотворительный фонд.

Женщине предъявили пять обвинений, а ущерб оценивают в 63 млн гривен, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

С начала вторжения владелица кофейни "Kulturalna" во Дворце культуры и науки в центре Варшавы помогала беженцам. В ее заведении каждый день готовили около тысячи порций бесплатных блюд для бежавших от войны.

Со временем пани Агнешка основала благотворительный фонд, который для питания украинских беженцев из Украины получал субсидии.

На прошлой неделе женщина была арестована – ей предъявлено 5 обвинений, в частности, в отношении пожертвований, якобы присвоенных фондом. Деньги шли не на помощь беженцам, а в карман мошенников.

"Собственница кафе имеет пять обвинений по получению субсидий, мошенничества, деятельности в преступной группе и два по выдаче ложной документации", – сказал представитель региональной прокуратуры в Щецине Марцин Лоренц.

Стоимость имущества, являющегося предметом обвинений, составляла 7 млн злотых (63 млн грн). Два других подозреваемых находятся под наблюдением полиции и получилили запрет на выезд из страны.

В кафе "Kulturalna" сообщили, что дело, возбужденное прокуратурой, не касается их деятельности.

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