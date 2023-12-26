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Багато закриються. Як зміниться робота центрів допомоги біженцям у Празі

Вівторок 26 грудня 2023 14:14
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Багато закриються. Як зміниться робота центрів допомоги біженцям у Празі Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Центри допомоги українських біженцям у Празі працюватимуть інакше. Частина таких організацій закриються найближчим часом.

Як зміниться робота найбільших центрів для українців у 2024 році, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Із початку війни у Чехії відкрили кілька центрів допомоги українцям. У Празі найбільші організації – Nusle, MRIYA та "Світло". Ці центри об'єднали спільноту українців. Люди приходять за певними послугами чи допомогою, також – волонтерити чи організовувати різні заходи.

У 2024 році ці центри для біженців у Празі працюватимуть із деякими змінами.

"У зв’язку із тим, що багато центрів допомоги біженцям до кінця 2023 року або в перших місяцях 2024 року закривається, передбачається збільшення кількості відвідувачів Центру Nusle. Тому ми плануємо підсилити роботу нашого інфоцентру, на який буде найбільше навантаження", – розповіла виданню Галина Андрейців, засновниця ГО "Празький Майдан" та виконавча директорка УЦН.

Український центр Nusle (Táborska 500/30, Praha 4 Nusle) в 2024 році працюватиме у будні дні з 10:00-18:00. Молодіжний простір ХАБ Nusle, який нещодавно відкрили, працюватиме з понеділка до п’ятниці, з 11:00 до 19:00, та в суботу з 11:00 до 15:00.

У центрі планують залучати цікавих лекторів і викладачів, проводити адаптаційно-інтеграційні заходи та консультації.

"Хочемо також мати можливість запропонувати більше годин роботи з психотерапевтом для вразливої категорії дітей підліткового віку", – додали у Nusle.

Багато закриються. Як зміниться робота центрів допомоги біженцям у ПразіФото: Захід для українців у центрі Nusle (facebook.com/praguemaidan)

Центр допомоги і підтримки MRIYA (Novákových 1954/20A, 180 00 Praha 8-Palmovka) продовжить роботу в 2024 року з деякими змінами. Додаткову інформацію опублікують на сайті організації та на її сторінках у соцмережах. Графік роботи найближчим часом буде такий:

  • з 25 грудня до 7 січня – центр не працює;
  • з 8 січня 2024 року – центр працюватиме за оновленим графіком.

Громадський центр "Світло" переїде в інше приміщення будівлі Скаутського інституту на Староміській площі (Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Staré Město). Графік роботи: у будні з 10:00 до 19:00.

Там надаватимуть такі послуги: інформаційну підтримку; психологічну, курси чеської та англійської мов, дитячий куток та творчі майстерні для дітей.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі закривають центри "Блакитна точка" для біженців. Це безпечні простори для жінок і дітей у транзитних зонах.

Також ми розповідали, як влаштувалися українські біженці в Чехії. Зараз у країні перебувають понад 350 тисяч втікачів від війни.

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