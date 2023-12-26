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Многие закроются. Как изменится работа центров помощи беженцам в Праге

Вторник 26 декабря 2023 14:14
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Многие закроются. Как изменится работа центров помощи беженцам в Праге Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Центры помощи украинским беженцам в Праге будут работать иначе. Часть таких организаций закроются в ближайшее время.

Как изменится работа крупнейших центров для украинцев в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

С начала войны в Чехии открыли несколько центров помощи украинцам. В Праге крупнейшие организации – Nusle, MRIYA и "Світло". Эти центры объединили сообщество украинцев. Люди приходят за определенными услугами или помощью, а также волонтерить или организовывать различные мероприятия.

В 2024 году эти центры для беженцев в Праге будут работать с некоторыми изменениями.

"В связи с тем, что многие центры помощи беженцам до конца 2023 года или в первые месяцы 2024 года закрываются, предполагается увеличение количества посетителей Центра Nusle. Поэтому мы планируем усилить работу нашего инфоцентра, на который будет наибольшая нагрузка", – рассказала изданию Галина Андрейцив, основательница ОО "Пражский Майдан" и исполнительный директор УЦН.

Украинский центр Nusle (Táborska 500/30, Praha 4 Nusle) в 2024 году будет работать по будням с 10:00-18:00. Недавно открывшееся молодежное пространство ХАБ Nusle будет работать с понедельника по пятницу, с 11:00 до 19:00, и в субботу с 11:00 до 15:00.

В центре планируют привлекать интересных лекторов и преподавателей, проводить адаптационно-интеграционные мероприятия и консультации.

"Хотим также иметь возможность предложить больше часов работы с психотерапевтом для уязвимой категории детей подросткового возраста", – добавили в Nusle.

Многие закроются. Как изменится работа центров помощи беженцам в ПрагеФото: Мероприятие для украинцев в центре Nusle (facebook.com/praguemaidan)

Центр помощи и поддержки MRIYA (Novákových 1954/20A, 180 00 Praha 8-Palmovka) продолжит работу в 2024 году с некоторыми изменениями. Дополнительную информацию опубликуют на сайте организации и ее страницах в соцсетях. График работы в ближайшее время будет такой:

  • с 25 декабря по 7 января – центр не работает;
  • с 8 января 2024 года – центр будет работать по обновленному графику.

Общественный центр "Світло" переедет в другое помещение здания Скаутского института на Староместской площади (Staromestskské nám. 1/4, 110 00 Staré Mesto). График работы: по будням с 10:00 до 19:00.

Там будут оказывать следующие услуги: информационную поддержку, психологическую, курсы чешского и английского языков, детский уголок и творческие мастерские для детей.

Напомним, мы писали, что в Польше закрывают центры "Голубая точка" для беженцев. Это безопасные места для женщин и детей в транзитных зонах.

Также мы рассказывали, как устроились украинские беженцы в Чехии. Сейчас в стране находятся более 350 тысяч бежавших от войны.

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