Багато повертаються. Які черги на кордоні України напередодні 1 вересня

Черги на кордоні України із Польщею починають зростати напередодні вихідних. На збільшення потоку людей в обох напрямках впливає і початок навчального року.
Які черги утворилися на ранок 31 серпня, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Західне управління Держприкордонслужби.
Минулої доби з України виїхали 49 тисяч осіб, в'їхали на територію нашої країни – 50 тисяч людей.
За даними Держприкордонслужби, на 9 ранку 31 серпня на пунктах пропуску на кордоні з Польщею були такі черги:
У чергах на кордоні зі Словацькою Республікою налічувалося 50 легкових автомобілів та 7 автобусів, із Угорщиною – 105 легкових автомобілів та 15 автобусів на 5 пунктах пропуску. На кордонах із Румунією та Молдовою черг немає.
Між тим, спостерігаються й черги на в'їзд до України з боку Польщі. На ранок 31 серпня час очікування на перетин кордону на деяких пунктах пропуску такий:
На інших пунктах пропуску черг поки немає.
Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про суворі перевірки на польському кордоні.
Також українцям нагадали, які речі можна ввозити на територію України з-за кордону без декларування.
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