Багато повертаються. Які черги на кордоні України напередодні 1 вересня

Черги на кордоні України із Польщею починають зростати напередодні вихідних. На збільшення потоку людей в обох напрямках впливає і початок навчального року.

Які черги утворилися на ранок 31 серпня, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Західне управління Держприкордонслужби.

Минулої доби з України виїхали 49 тисяч осіб, в'їхали на територію нашої країни – 50 тисяч людей.

За даними Держприкордонслужби, на 9 ранку 31 серпня на пунктах пропуску на кордоні з Польщею були такі черги:

"Краківець" – 140 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" – 120 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" – 70 легкових автомобілів, 13 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Грушів"– 60 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Устилуг" – 50 легкових автомобілів, 4 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" – 20 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" – 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Ягодин" – 7 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

У чергах на кордоні зі Словацькою Республікою налічувалося 50 легкових автомобілів та 7 автобусів, із Угорщиною – 105 легкових автомобілів та 15 автобусів на 5 пунктах пропуску. На кордонах із Румунією та Молдовою черг немає.

Між тим, спостерігаються й черги на в'їзд до України з боку Польщі. На ранок 31 серпня час очікування на перетин кордону на деяких пунктах пропуску такий:

"Медика-Шегині" – 2 години у черзі для автобусів;

"Корчова-Краківець" – 1 година у для автобусів, 1 година – для легкових автомобілів.

На інших пунктах пропуску черг поки немає.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про суворі перевірки на польському кордоні.

Також українцям нагадали, які речі можна ввозити на територію України з-за кордону без декларування.

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