В Австрии снимут большинство ограничений: названа дата

Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что отменит большинство мер по борьбе с коронавирусом в начале следующего месяца.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Politico.eu.

С 5 марта в стране отменят проверку COVID-паспортов, снимут ограничения на время работы заведений и на количество людей на мероприятиях.

Впрочем, требование носить маску останется в некоторых учреждениях, таких как розничные магазины или больницы.

Также с 19 февраля непривитые смогут снова посещать большинство мероприятий с отрицательным ПЦР-тестом. Невакцинированные граждане снова смогут посещать рестораны и кататься на лыжных подъемниках, но посещение больниц и домов престарелых по-прежнему запрещено.

Кроме, этого было отложено решение вопроса об обязательной вакцинации. Нехаммер сказал, что "будет создана комиссия для обсуждения, которая даст рекомендации правительству о том, считают ли они закон на вакцинацию необходимым и соразмерным".

Закон об вакцинации неоднократно ставилось под сомнение. Бывший канцлер Австрии и нынешний министр иностранных дел Александр Шалленберг заявил, что "мы отменим обязательную вакцинацию, когда в ней больше не будет необходимости".

Фото: В Австрии снимают ограничения с 5 марта 2022 года (unsplash.com/jacek-dylag)

Какие правила въезда в Австрию для туристов сегодня

Согласно обновленным данным на сайте МИДа Украины с 3 февраля 2022 года.

Для лиц, направляющихся в Австрию действуют следующие положения:

Въезд в страну возможен только для полностью вакцинированных лиц или недавно перенесших болезнь, в частности:

1. Въезд в Австрию карантина

С сертификатом о бустерной вакцинации (3 дозы) одной из приведенных ниже вакцин.

С сертификатом о полной вакцинации одной из приведенных ниже вакцин + отрицательный ПЦР-тест.

Обратите внимание. С 1 февраля 2022 года срок действия сертификата о полной вакцинации (произведены 2 дозы) сокращен до 180 дней после 2-й дозы. После указанного срока сертификаты на территории Австрии будут считаться недействительными даже при условии действительности сертификата в других странах (поселение в отель, посещение заведений питания или общественных мест).

Вместе с тем для въезда на территорию Австрии действие сертификатов не сокращено и в дальнейшем принимается срок действия в 270 дней.

Медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни! Сертификаты вакцинации/выздоровления в приложении "Дия", бумажные сертификаты с портала "Дия" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языках с указанием количества произведенных доз и типа вакцины.

Признанные вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Следует учесть, что с вакцинами Sinovac-CoronaVac vaccine пересечение границы Австрии допускается, но заселение в отеле или посещение заведений питания запрещено.

2. Въезд с обязательной регистрацией и карантином

С сертификатом о полной вакцинации одной из приведенных выше вакцин, но без теста ПЦР.

С подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформлена на английском или немецком языке), но без ПЦР-теста.

Медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.

Также необходимо сделать онлайн-регистрацией путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда). Формуляр для онлайн регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/

При этом самоизоляцию можно досрочно прекратить при условии прохождения ПЦР тестирования и получения отрицательного результата после пересечения границы.

Дети до 18 лет при въезде с вакцинированными родителями обязаны иметь только отрицательный ПЦР-тест. Дети до 6 лет не подлежат никаким карантинным ограничениям.

3. Для граждан Украины, имеющих действительные виды на жительство в Австрии:

Допускается въезд без сертификата о полной вакцинации или подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID-19 (см. выше), а только с отрицательным ПЦР тестом (не старше 72 часов) с последующим прохождением обязательного 10-дневного карантина после въезда.

Требования к ПЦР-тестов: сделаны в медицинских лабораториях Украины, которые имеют соответствующие лицензии, сертификаты и разрешительные документы от МОЗ Украины и оформлены исключительно на английском или немецком языке.

Также необходимо сделать онлайн-регистрацией путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда). Формуляр для онлайн регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/

После въезда необходимо пойти на 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5-й день после въезда.

Всех категории граждан, путешествующих по авиационному пути, должны иметь маски уровня защиты FFР2.

Напомним, ранее ми писали, что в Швейцарии сняли почти все карантинные ограничения.