В Австрії скасують більшість обмежень: названо дату

Канцлер Австрії Карл Нехаммер оголосив, що скасує більшість заходів щодо боротьби з коронавірусом на початку наступного місяця.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Politico.eu.

Від 5 березня в країні скасують перевірку COVID-паспортів, знімуть обмеження на час роботи закладів та кількість людей на заходах.

Втім, вимога носити маску залишиться у деяких установах, таких як роздрібні магазини чи лікарні.

Також від 19 лютого нещеплені зможуть знову відвідувати більшість заходів із негативним ПЛР-тестом. Нещеплені громадяни знову зможуть відвідувати ресторани та кататися на лижах, але відвідування лікарень та будинків для людей похилого віку, як і раніше, заборонено.

Крім цього, було відкладено розв'язання питання про обов'язкову вакцинацію. Нехаммер сказав, що "буде створено комісію для обговорення, яка дасть рекомендації уряду про те, чи вони вважають закон на вакцинацію необхідним".

Закон про вакцинацію неодноразово ставили під сумнів. Колишній канцлер Австрії та нинішній міністр закордонних справ Олександр Шалленберг заявив, що "ми скасуємо обов'язкову вакцинацію, коли в ній більше не буде потреби".

Фото: В Австрії скасовують обмеження від 5 березня 2022 року (unsplash.com/jacek-dylag)

Які правила в'їзду в Австрію для туристів сьогодні

Відповідно до оновлених даних на сайті МЗС України від 3 лютого 2022 року.

Для осіб, які прямують до Австрії діють такі положення:

В'їзд у країну можливий тільки для повністю вакцинованих осіб або хвороби, що недавно перенесли, зокрема:

1. В'їзд до Австрії карантину

З сертифікатом про бустерну вакцинацію (3 дози) однією з наведених нижче вакцин.

З сертифікатом про повну вакцинацію однієї з наведених нижче вакцин + негативний ПЛР-тест.

Зверніть увагу. З 1 лютого 2022 року термін дії сертифіката про повну вакцинацію (вироблено 2 дози) скорочено до 180 днів після 2-ї дози. Після зазначеного терміну сертифікати на території Австрії будуть вважатися недійсними навіть за умови дійсності сертифікату в інших країнах (поселення в готель, відвідування закладів харчування або громадських місць).

Водночас для в'їзду на територію Австрії дія сертифікатів не скорочена і надалі приймається термін дії 270 днів.

Медична довідка про наявність антитіл, що нейтралізують, більше не вважається доказом перенесеної хвороби! Сертифікати вакцинації/одужання у додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т.зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, однак вони мають бути оформлені виключно англійською або німецькою мовами із зазначенням кількості вироблених доз та типу вакцини.

Визнані вакцини: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Слід врахувати, що з вакцинами Sinovac-CoronaVac vaccine перетин кордону Австрії допускається, але заселення в готелі або відвідування закладів харчування заборонено.

2. В'їзд з обов'язковою реєстрацією та карантином

З сертифікатом про повну вакцинацію однієї з наведених вище вакцин, але без тесту ПЛР.

З підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, оформлена англійською або німецькою мовою), але без ПЛР-тесту.

Медична довідка про наявність антитіл, що нейтралізують, більше не вважається доказом перенесеної хвороби.

Також необхідно зробити онлайн-реєстрацією подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC, заповнити не раніше ніж за 72 години до в'їзду). Формуляр для онлайн реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також https://entry.ptc.gv.at/

При цьому самоізоляцію можна достроково припинити за умови проходження ПЛР тестування та отримання негативного результату після перетину кордону.

Діти до 18 років під час в'їзду з вакцинованими батьками повинні мати лише негативний ПЛР тест. Діти віком до 6 років не підлягають жодним карантинним обмеженням.

3. Для громадян України, які мають дійсні посвідки на проживання в Австрії:

Допускається в'їзд без сертифіката про повну вакцинацію або підтвердження про одужання після захворювання на COVID-19 (див. вище), а лише з негативним ПЛР тестом (не старше 72 годин) з подальшим проходженням обов'язкового 10-денного карантину після в'їзду.

Вимоги до ПЛР-тестів: зроблено у медичних лабораторіях України, які мають відповідні ліцензії, сертифікати та дозвільні документи від МОЗ України та оформлені виключно англійською чи німецькою мовою.

Також необхідно зробити онлайн-реєстрацією подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC, заповнити не раніше ніж за 72 години до в'їзду). Формуляр для онлайн реєстрації подорожі доступний на oesterreich.gv.at, а також https://entry.ptc.gv.at/

Після в'їзду необхідно піти на 10-денний карантин, який може бути припинений при пред'явленні негативного результату тесту, але не раніше, ніж на 5-й день після в'їзду.

Усі категорії громадян, що подорожують авіаційним шляхом, повинні мати маски рівня захисту FFР2.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Швейцарії скасували майже всі карантинні обмеження.