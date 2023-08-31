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Авіаквитки з 95% знижкою для українців: скільки ще діятиме акція

Четвер 31 серпня 2023 14:37
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Авіаквитки з 95% знижкою для українців: скільки ще діятиме акція Фото: Літак авіакомпанії Finnair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Знижка на авіаквитки у 95% для українців, які летять у Фінляндію, триватиме до кінця вересня 2023 року. Про це йдеться на сайті авіакомпанії Finnair.

Пропозиція розрахована на українських біженців, які вирушають до Гельсінкі із кількох європейських міст, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Найбільша фінська авіакомпанія надає біженцям можливість придбати квитки до столиці Фінляндії зі знижкою 95%. Виліт за цієї пропозицією передбачений із аеропортів Варшави, Кракова, Будапешта та Праги.

Загальна вартість квитка із урахуванням багажу за такою знижкою – в межах 20 євро. За такою ціною полетіти можна лише в один бік.

Для бронювання квитка за знижкою на сайті сайті авіакомпанії слід обрати пункт "Use a discount code" та вести в поле промо-код UKRAINE95. Далі система показує рейси, на які діють знижки та актуальну ціну перельоту з урахуванням знижки.

Авіаквитки з 95% знижкою для українців: скільки ще діятиме акціяФото: Знижки спрямовані на доомогу біженцям (facebook.com/uakirkkonummi)

Тимчасовий прихисток у Фінляндії з початку війни попросили понад 60 тисяч людей із України. У цьому році потік біженців зменшився. Через це фінський авіаперевізник може прийняти рішення не продовжувати програму знижки на квитки для українців, що тікають від війни.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Німеччині підвищать виплати українським біженцям.

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