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Авиабилеты с 95% скидкой для украинцев: сколько еще будет действовать акция

Четверг 31 августа 2023 14:37
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Авиабилеты с 95% скидкой для украинцев: сколько еще будет действовать акция Фото: Самолет авиакомпании Finnair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Скидка на авиабилеты в 95% для украинцев, летящих в Финляндию, продлится до конца сентября 2023 года. Об этом говорится на сайте авиакомпании Finnair.

Предложение рассчитано на украинских беженцев, которые отправляются в Хельсинки из нескольких европейских городов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Крупнейшая финская авиакомпания предоставляет беженцам возможность купить билеты в столицу Финляндии со скидкой 95%. Вылет по предложению предусмотрен из аэропортов Варшавы, Кракова, Будапешта и Праги.

Общая стоимость билета с учетом багажа по такой скидке – в пределах 20 евро. По такой цене полететь можно только в одну сторону.

Для бронирования билета по скидке на сайте авиакомпании следует выбрать пункт "Use a discount code" и вести в поле промо-код UKRAINE95. Далее система показывает рейсы, на которые действуют скидки и актуальную цену перелета с учетом скидки.

Авиабилеты с 95% скидкой для украинцев: сколько еще будет действовать акцияФото: Скидки направлены на помощь беженцам (facebook.com/uakirkkonummi)

Временное убежище в Финляндии с начала войны попросили более 60 тысяч человек из Украины. В этом году поток беженцев снизился. Поэтому финский авиаперевозчик может принять решение не продолжать программу скидки на билеты для украинцев, бегущих от войны.

Напомним, мы сообщали, что в Германии повысят выплаты украинским беженцам.

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