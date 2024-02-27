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Авиакомпания Wizz Air отменяет десятки рейсов: о каких маршрутах идет речь

Вторник 27 февраля 2024 12:39
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Авиакомпания Wizz Air отменяет десятки рейсов: о каких маршрутах идет речь Фото: Самолет авиакомпании Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Венгерский лоукостер Wizz Air сокращает маршрутную сеть в европейских странах из-за проблем с обслуживанием двигателей в самолетах Airbus. К концу первого квартала 2024 года авиакомпания "приземлит" 45 своих авиалайнеров.

На каких маршрутах отменят рейсы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Из-за трудностей с обслуживанием двигателей Pratt & Whitney авиаперевозчик приостановит использование почти 20% своего флота. Поэтому во многих странах Европы отменят более 60 маршрутов.

В частности, отмена рейсов Wizz Air запланирована в следующих странах: Польша, Германия, Великобритания, Австрия, Латвия, Литва, Франция, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Италия, Греция, Румыния. Также – в Сербии, ОАЭ, Египте, Израиле, Саудовской Аравии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Грузии, Иордании, Албании и Исландии.

Перечень рейсов, которые отменят:

  • Белград – Рим Фьюмичино, Закинтос;
  • Бухарест – Эдинбург;
  • Катания – Ган, Ираклион, Милан Мальпенса, Миконос, Париж Бове, Шарм-эль-Шейх, Тель-Авив, Тира;
  • Клуж-Напока – Анталия, Лион, Мальта, Венеция Тревизо;
  • Крайова – Барселона, Кельн, Дортмунд, Мадрид, Париж Бове, Рим Фьюмичино;
  • Дортмунд – Ниш, Ольштын-Мазури, Тиргу-Муреш;
  • Гданьск – Кутаиси;
  • Катовице – Бристоль, Рим Чампино;
  • Каунас – Олесунн, Берген, Ставангер;
  • Ларнака – Копенгаген, Даммам, Рияд;
  • Лондон Лутон – Хургада, Любляна;
  • Мемминген – Тиргу-Муреш;
  • Милан Мальпенса – Комизо, Марса Алам, Порту;
  • Миконос – Тель-Авив;
  • Неаполь – Шарм-эль-Шейх, Скиатос, Тель-Авив.

Также пассажирам будут недоступны рейсы по следующим маршрутам:

  • Рим Фьюмичино – Копенгаген, Хургада, Кутаиси, Кувейт, Люксембург;
  • Скопье – Люксембург;
  • София – Стокгольм Скавста;
  • Тимишоара – Ган, Рим Чампино;
  • Тирана – Комизо, Ламеция Терме;
  • Варна – Кельн, Ларнака, Тель-Авив;
  • Венеция Марко Поло – Амман, Пальма де Мальорка, Тель-Авив, Тира;
  • Верона – Катания;
  • Вена – Дубровник, Кувейт, Ниш;
  • Вильнюс – Ницца, Рейкьявик Кеплавик, Рим Фьюмичино.

Напомним, мы писали, что Wizz Air весной отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши. Некоторые рейсы не вернут к расписанию полетов в летнем сезоне навигации.

Также мы рассказывали, с какой авиакомпанией дешевле летать – из Ryanair или Wizz Air.

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