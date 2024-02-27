Авиакомпания Wizz Air отменяет десятки рейсов: о каких маршрутах идет речь
Венгерский лоукостер Wizz Air сокращает маршрутную сеть в европейских странах из-за проблем с обслуживанием двигателей в самолетах Airbus. К концу первого квартала 2024 года авиакомпания "приземлит" 45 своих авиалайнеров.
На каких маршрутах отменят рейсы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.
Из-за трудностей с обслуживанием двигателей Pratt & Whitney авиаперевозчик приостановит использование почти 20% своего флота. Поэтому во многих странах Европы отменят более 60 маршрутов.
В частности, отмена рейсов Wizz Air запланирована в следующих странах: Польша, Германия, Великобритания, Австрия, Латвия, Литва, Франция, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Италия, Греция, Румыния. Также – в Сербии, ОАЭ, Египте, Израиле, Саудовской Аравии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Грузии, Иордании, Албании и Исландии.
Перечень рейсов, которые отменят:
- Белград – Рим Фьюмичино, Закинтос;
- Бухарест – Эдинбург;
- Катания – Ган, Ираклион, Милан Мальпенса, Миконос, Париж Бове, Шарм-эль-Шейх, Тель-Авив, Тира;
- Клуж-Напока – Анталия, Лион, Мальта, Венеция Тревизо;
- Крайова – Барселона, Кельн, Дортмунд, Мадрид, Париж Бове, Рим Фьюмичино;
- Дортмунд – Ниш, Ольштын-Мазури, Тиргу-Муреш;
- Гданьск – Кутаиси;
- Катовице – Бристоль, Рим Чампино;
- Каунас – Олесунн, Берген, Ставангер;
- Ларнака – Копенгаген, Даммам, Рияд;
- Лондон Лутон – Хургада, Любляна;
- Мемминген – Тиргу-Муреш;
- Милан Мальпенса – Комизо, Марса Алам, Порту;
- Миконос – Тель-Авив;
- Неаполь – Шарм-эль-Шейх, Скиатос, Тель-Авив.
Также пассажирам будут недоступны рейсы по следующим маршрутам:
- Рим Фьюмичино – Копенгаген, Хургада, Кутаиси, Кувейт, Люксембург;
- Скопье – Люксембург;
- София – Стокгольм Скавста;
- Тимишоара – Ган, Рим Чампино;
- Тирана – Комизо, Ламеция Терме;
- Варна – Кельн, Ларнака, Тель-Авив;
- Венеция Марко Поло – Амман, Пальма де Мальорка, Тель-Авив, Тира;
- Верона – Катания;
- Вена – Дубровник, Кувейт, Ниш;
- Вильнюс – Ницца, Рейкьявик Кеплавик, Рим Фьюмичино.
Напомним, мы писали, что Wizz Air весной отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши. Некоторые рейсы не вернут к расписанию полетов в летнем сезоне навигации.
Также мы рассказывали, с какой авиакомпанией дешевле летать – из Ryanair или Wizz Air.