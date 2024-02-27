Авиакомпания Wizz Air отменяет десятки рейсов: о каких маршрутах идет речь

Венгерский лоукостер Wizz Air сокращает маршрутную сеть в европейских странах из-за проблем с обслуживанием двигателей в самолетах Airbus. К концу первого квартала 2024 года авиакомпания "приземлит" 45 своих авиалайнеров.

На каких маршрутах отменят рейсы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Из-за трудностей с обслуживанием двигателей Pratt & Whitney авиаперевозчик приостановит использование почти 20% своего флота. Поэтому во многих странах Европы отменят более 60 маршрутов.

В частности, отмена рейсов Wizz Air запланирована в следующих странах: Польша, Германия, Великобритания, Австрия, Латвия, Литва, Франция, Испания, Португалия, Норвегия, Дания, Италия, Греция, Румыния. Также – в Сербии, ОАЭ, Египте, Израиле, Саудовской Аравии, Кипре, Люксембурге, Мальте, Грузии, Иордании, Албании и Исландии.

Перечень рейсов, которые отменят:

Белград – Рим Фьюмичино, Закинтос;

Бухарест – Эдинбург;

Катания – Ган, Ираклион, Милан Мальпенса, Миконос, Париж Бове, Шарм-эль-Шейх, Тель-Авив, Тира;

Клуж-Напока – Анталия, Лион, Мальта, Венеция Тревизо;

Крайова – Барселона, Кельн, Дортмунд, Мадрид, Париж Бове, Рим Фьюмичино;

Дортмунд – Ниш, Ольштын-Мазури, Тиргу-Муреш;

Гданьск – Кутаиси;

Катовице – Бристоль, Рим Чампино;

Каунас – Олесунн, Берген, Ставангер;

Ларнака – Копенгаген, Даммам, Рияд;

Лондон Лутон – Хургада, Любляна;

Мемминген – Тиргу-Муреш;

Милан Мальпенса – Комизо, Марса Алам, Порту;

Миконос – Тель-Авив;

Неаполь – Шарм-эль-Шейх, Скиатос, Тель-Авив.

Также пассажирам будут недоступны рейсы по следующим маршрутам:

Рим Фьюмичино – Копенгаген, Хургада, Кутаиси, Кувейт, Люксембург;

Скопье – Люксембург;

София – Стокгольм Скавста;

Тимишоара – Ган, Рим Чампино;

Тирана – Комизо, Ламеция Терме;

Варна – Кельн, Ларнака, Тель-Авив;

Венеция Марко Поло – Амман, Пальма де Мальорка, Тель-Авив, Тира;

Верона – Катания;

Вена – Дубровник, Кувейт, Ниш;

Вильнюс – Ницца, Рейкьявик Кеплавик, Рим Фьюмичино.

Напомним, мы писали, что Wizz Air весной отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши. Некоторые рейсы не вернут к расписанию полетов в летнем сезоне навигации.

Также мы рассказывали, с какой авиакомпанией дешевле летать – из Ryanair или Wizz Air.