Авіакомпанія Ryanair почала продаж дешевих квитків до моря: куди можна полетіти

Європейський лоукостер Ryanair проводить розпродаж квитків за ціною від 15 євро з багатьох країн. Забронювати переліт за доступною ціною можна буде до 14 квітня.
РБК-Україна розповідає, куди можна буде дешево полетіти з аеропортів сусідніх до України країн.
На сайті лоукостера пропонується придбати авіаквитки за ціною від 15 євро на рейси з 30 квітня до 30 червня 2024 року. Українцям буде недорого подорожувати літаком з сусідніх країн за такими напрямками:
Польща
Варшава – Салоніки (Греція) – від 22 євро;
Варшава – Неаполь (Італія) – від 35 євро;
Краків – Подгориця (Чорногорія) – від 18 євро;
Краків – Венеція (Італія) – від 16 євро;
Краків – Барселона Жирона (Іспанія) – від 26 євро;