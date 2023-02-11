"Не робота мрії". Як українка влаштувалася працювати в школу в Британії

Українські біженці в європейських країнах отримали доступ до ринку праці нарівні з громадянами. Втім, знайти нефізичну роботу вдається небагатьом.

Як влаштуватися працювати на доступні для українців посади, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на блог "Українка у Великобританії" Лідії Виноградної.

Як українка влаштувалася помічником учителя

Досвідом свого працевлаштування поділилася підписниця сторінки. Тетяна до приїзду в Британії працювала в ІТ компанії партнером із підбору кадрів. У новій країні вона заробляє новою для себе діяльністю – асистентом вчителя у середній школі на 1400 учнів.

"Коли я приїхала в UK, то продовжувала перший час працювати віддалено як HR партнер в ІТ компанії. Досить швидко звільнилась, бо хотіла працювати тут і тоді не було зрозумілим питання податків, коли працювати віддалено", – розповіла українка.

Вона додає, що була досить впертою і намагалась знайти роботу в своїй сфері. З самого початку розмістила пост в LinkedIn, попросила знайомих британців його перевірити і зробити репости. Крім того, подавалась на вакансії на сайтах з пошуку роботи, їздила на ярмарки.

"Після декількох співбесід і консультацій моїх колег я зрозуміла, що мого бажання працювати тут в HR сфері недостатньо. Потрібен місцевий сертифікат CIPD. Навчання на одному рівні триває 9 місяців і коштує 2000 фунтів стерлінгів. Без цього сертифікату всі мені відмовляли", – поділилася Тетяна.

Ті, хто працюють і мають низький дохід, можуть податись на місцеву програму перекваліфікації і отримати навчання безкоштовно. Так українка прийняла рішення припинити пошуки роботи в HR сфері і шукати ту, яка сприятиме покращенню мови та занурить у місцеву культуру та знайомства з британцями.

Фото: У Британії можна працювати помічником вчителя для українських дітей (gettyimages.com)

Можливість отримати посаду асистента вчителя з'явилася, коли у школу її старшого сина прийшли 27 нових учнів з України. Тетяну попросили допомогти з перекладом. А далі запропонували роботу асистентом вчителя на постійній основі.

"Це не була робота моєї мрії. Але на цей рік і враховуючи мої цілі – ідеально. Інколи Всесвіт знає краще і потрібно просто плисти. Плюси нової роботи: поряд, регулярне спілкування англійською, можливість допомагати нашим дітям навчатися і адаптуватися, додаткові теми для спілкування з сином і шкільний графік з 8.30-15.00. Так я встигаю забирати молодшого із початкової школи і ще ходити в зал", – розповіла підписниця.

Які відмінності в навчанні у британській школі

У школі, де працює українка, навчаються 28 українських дітей 7-13 років. Рівень англійської у них – від нульового до трохи вище середнього. Більшість із низьким рівнем англійської мови.

"Коли мене запросили у школу, то в перші тижні я була здивована відсутністю будь-якої системи адаптації. Зі свого ейчарського минулого я чекала, що мені дадуть мої обов’язки, цілі, чекала очних зустрічей з керівником. Всього цього не було. Оскільки раніше я не працювала взагалі в школі, то не можу порівнювати цю посаду із роботою в нашій школі", – зауважує вона.

Перші два тижні Тетяна працювала у класі найнижчого рівня і слідкувала за тим, що робить інший асистент вчителя. Там були тільки британці. Далі придумала собі задачі. Провела окремі зустрічі із кожним українцем, склала по ним звіт і рекомендації. Поспілкувалась з їхніми батьками і керівниками.

Найбільшої уваги потребували діти 10, 11 років та шостого класу. Для них українка розбиралась в системі подальшої освіти, організовувала їм консультації, заміни предметів і організаційні питання по іспитах.

Фото: Українські діти в Британії (gettyimages.com)

"Зараз я на постійній основі працюю в одному класі із іще одним асистентом вчителя. В моєму класі є 2 українця, у яких низька англійська і їм потрібна моя допомога. Крім того ходжу на запити різних вчителів, яким потрібна допомога з українськими дітьми та допомагаю у конфліктних ситуаціях", – перераховує вона.

Деякі діти продовжують навчатися паралельно в українських школах. Їм дозволяють відвідувати важливі уроки.

"Із моїх спостережень, мова і нове середовище легше дається відкритим і легким у спілкуванні дітям. У них не має супротиву до нової школи та вони дружать із британцями також. У нас все навчання англійською. Ми живемо в Уельсі, то є ще уроки валійської мови. І наші діти часто не хочуть її вчити. Тому я проводжу з ними бесіди про важливість інтеграції у суспільство", – каже наша співгромадянка.

Система освіти у Британії інша. Перша суттєва відмінність – нема книжок і навіть зошити – тільки в школі. Вдома діти не повторюють матеріал. Домашні завдання викладаються в додатку школи і їх небагато в порівнянні із звичними для нас.

Українські діти швидко інтегруються до британської школи. Ті, хто відкритий до нового і з високим рівнем комунікативних здібностей – вже вільно спілкуються.

"У інших також є прогрес, але повільніший. З цього тижня почали окремо з ними займатись англійською мовою від нашого кансіла раз на тиждень. Прикладів булінгу я не бачила. Але були конфліктні ситуації між нашими і британськими дітьми. Тут всі ситуації швидко вирішувались", – розповіла українка.

Нагадаємо, ми писали, що здивувало українку за півроку життя в Канаді.

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