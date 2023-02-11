"Не работа мечты". Как украинка устроилась работать в школу в Британии

Украинские беженцы в европейских странах получили доступ на рынок труда наравне с гражданами. Впрочем, найти нефизическую удается работу немногим.

Как устроиться работать на доступные для украинцев должности, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на блог "Украинка в Великобритании" Лидии Виноградной.

Как украинка устроилась помощником учителя

Опытом своего трудоустройства поделилась подписчица страницы. Татьяна до приезда в Британии работала в IТ компании партнером по подбору кадров. В новой стране она зарабатывает новой для себя деятельностью – ассистентом учителя в средней школе на 1400 учащихся.

"Когда я приехала в UK, то продолжала первое время работать удаленно как HR партнер в ИТ компании. Достаточно быстро уволилась, потому что хотела работать здесь и тогда не был понятен вопрос налогов, когда работать удаленно", – рассказала украинка.

Она добавляет, что была достаточно упряма и пыталась найти работу в своей сфере. С самого начала разместила пост в LinkedIn, попросила знакомых британцев его проверить и совершить репосты. Кроме того, подавалась на вакансии на сайтах по поиску работы, ездила на ярмарки.

"После нескольких собеседований и консультаций моих коллег я поняла, что моего желания работать здесь в HR сфере недостаточно. Нужен местный сертификат CIPD. Учеба на одном уровне длится 9 месяцев и стоит 2000 фунтов стерлингов. Без этого сертификата все мне отказывали", – поделилась Татьяна.

Те, кто работают и имеют низкий доход, могут пойти на местную программу переквалификации и получить обучение бесплатно. Так украинка приняла решение прекратить поиск работы в HR сфере и искать ту, которая будет способствовать улучшению языка и погрузит в местную культуру и знакомства с британцами.

Фото: В Британии можно работать помощником учителя для украинских детей (gettyimages.com)

Возможность получить должность ассистента учителя появилась, когда в школу ее старшего сына пришли 27 новых учеников из Украины. Татьяну попросили помочь с переводом. А дальше предложили работу помощником учителя на постоянной основе.

"Это не была работа моей мечты. Но на этот год и учитывая мои цели – идеально. Иногда Вселенная знает лучше и нужно просто плыть. Плюсы новой работы: рядом, регулярное общение на английском, возможность помогать нашим детям учиться и адаптироваться, дополнительные темы для общения с сыном и школьный график с 8.30-15.00. Так я успеваю забирать младшего из начальной школы и еще ходить в зал", – рассказала подписница.

Какие отличия в обучении в британской школе

В школе, где работает украинка, учатся 28 украинских детей 7-13 лет. Уровень английского у них – от нулевого до чуть выше среднего. Большинство с низким уровнем английского.

"Когда меня пригласили в школу, то в первые недели я была удивлена отсутствием какой-либо системы адаптации. Из своего эйчарского прошлого я ждала, что мне дадут мои обязанности, цели, ждала очных встреч с руководителем. Всего этого не было. Поскольку раньше я не работала вообще в школе, так не могу сравнивать эту должность с работой в нашей школе", – замечает она.

Первые две недели Татьяна работала в классе самого низкого уровня и следила за тем, что делает другой помощник учителя. Там были только британцы. Дальше придумала себе задачи. Провела отдельные встречи с каждым украинцем, составила по ним отчет и рекомендации. Общалась с их родителями и руководителями.

Наибольшее внимание требовалось детям 10, 11 лет и шестого класса. Для них украинка разбиралась в системе дальнейшего образования, организовывала им консультации, замены предметов и организационные вопросы по экзаменам.

Фото: Украинские дети в Британии (gettyimages.com)

"Сейчас я на постоянной основе работаю в одном классе с еще одним ассистентом учителя. В моем классе есть 2 украинца, у которых низкий английский и им нужна моя помощь. Кроме того, хожу на запросы разных учителей, которым нужна помощь с украинскими детьми и помогаю в конфликтных ситуациях", – перечисляет она.

Некоторые дети продолжают обучаться параллельно в украинских школах. Им разрешают посещать важные уроки.

"Из моих наблюдений, язык и новая среда легче дается открытым и легким в общении детям. У них нет сопротивления к новой школе и они дружат с британцами также. У нас все обучение на английском. Мы живем в Уэльсе, так что есть еще уроки валийского языка. И наши дети часто не хотят его учить. Поэтому я провожу с ними беседы о важности интеграции в общество", – говорит наша согражданка.

Система образования в Британии другая. Первое существенное отличие – нет книг и даже тетради – только в школе. Дома дети не повторяют материал. Домашние задания преподаются в приложении школы и их немного по сравнению с привычными для нас.

Украинские дети быстро интегрируются в британскую школу. Те, кто открыт к новому и с высоким уровнем коммуникативных способностей, уже свободно общаются.

"У других тоже есть прогресс, но более медленный. С этой недели начали отдельно с ними заниматься на английском языке от нашего кансила раз в неделю. Примеров буллинга я не видела. Но были конфликтные ситуации между нашими и британскими детьми. Здесь все ситуации быстро решались", – рассказала украинка.

Напомним, мы писали, что удивило украинку за полгода жизни в Канаде.

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