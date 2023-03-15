Аресты и депортация. В еще одной стране начали принимать жесткие меры против россиян

На туристическом острове Бали в Индонезии начались проверки нелегальной деятельности россиян. На туристов из РФ массово жалуются местные жители.

Местные власти уже начали проверки и аресты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на aljazeera.com.

Жители Бали жалуются на российских туристов: причины

На самом популярном у туристов индонезийском острове Бали с начала войны начался приток россиян. Но если в 2022 году прибыло около 60 000 граждан России, то с момента объявления мобилизации в РФ в сентябре на остров прибывают примерно 20 000 российских туристов в месяц.

Тем временем, местные жители стали жаловаться, что россияне забирают у них работу. Некоторые российские туристы устроились на острове зарабатывать парикмахерами, нянями, водителями такси или даже секс-работниками.

Из-за жалоб местных жителей губернатор Ваян Костер обратился к правительству страны с просьбой отменить россиянам и украинцам выдачу виз по прибытию. Министр туризма Сандиага Уно пообещал рассмотреть запрос губернатора.

Хотя число украинцев на Бали также увеличилось, их в 10 раз меньше. А большинство публичных выражений недовольства, касающихся незарегистрированных работников, были направлены против россиян.

Фото: Отдых россиян на Бали (gettyimages.com)

Проверки и аресты россиян уже начались

В марте власти Бали объявили о формировании опергруппы из полиции и представителей министерств труда, промышленности и торговли для борьбы с нелегальными работниками.

На острове усилят мониторинг интернета и установят рекламные щиты с предупреждением туристов о нелегальной работе.

Отмечается, что за первую неделю оперативная группа арестовала 6 российских туристов. Три из них зарабатывали секс-услугами, два работали инструкторами по вождению мотоциклов и один был тренером по теннису. Все шестеро получили приказ о депортации.

В феврале месяце власти выставили 27-летнего гражданина России перед местными СМИ с черным капюшоном на голове. Его обвинили в работе фотографом-фрилансером, хотя он прибыл по инвестиционной визе.

Фото: Местные жители стали жаловаться на россиян (pixabay.com)

Российских туристов стали воспринимать как угрозу отрасли

"Я надеюсь, что власти больше не будут закрывать глаза на иностранцев, которые пользуются нашим гостеприимством", – сказал совладелец туристической компании, специализирующейся на альпинизме, Зи Путро.

Он утверждает, что наплыв россиян угрожает всей отрасли.

"Сначала они обращаются ко мне с просьбой "посотрудничать", а это значит, что они хотят представить новых гостей за комиссию. Они хотят, чтобы мы работали на них", – поделился он.

По наблюдениям Зи Путро, на вершину вулкана по закону туристов должны вести местные гиды. Но для россиян это делают сами россияне, которые выучили маршрут у местных работников.

На работу россиян на пляже жалуются местные инструкторы по серфингу. Кроме того, что туристы из РФ забирают работу у балийцев, они не платят налоги.

В феврале аккаунт Moscow Chapter Bali в Instagram, который ведет индонезиец, начал публиковать скриншоты рекламы россиян и других иностранцев, рекламирующих свои услуги на Бали. За первый месяц аккаунт получил более 100 сообщений о подозреваемых нелегальных работниках, многие из которых были россиянами.

Напомним, мы писали, что состоятельные россияне возвращаются в мировой туризм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.