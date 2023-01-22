ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Антирекорд за 5 років. Через санкції польоти припинили дев'ять російських авіакомпаній

Новость на русском →
Неділя 22 січня 2023 14:33
Антирекорд за 5 років. Через санкції польоти припинили дев'ять російських авіакомпаній Фото: Літак Boeing 747-400F авіакомпанії Sky Gates Airlines (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Через санкції ЄС та США проти Росії через її вторгнення до України російський ринок цивільних авіаперевезень за 2022 рік недорахувався 9 авіакомпаній.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Загалом за минулий рік дев'ять російських авіакомпаній зупинили комерційні польоти. Чотирьом з них "Росавіація" призупинила дію сертифіката експлуатанта, а ще одній – анулювала такий сертифікат повністю.

За даними видання, що за попередні 5 років у Росії було п'ять випадків припинення роботи місцевих авіаперевізників, які призвели до анулювання сертифіката експлуатанта. Це основний документ, який надає дозвіл тій чи іншій авіакомпанії на здійснення польотів.

Мова йде про такі авіакомпанії:

  • SkyGates;
  • "Камчатка";
  • "Бистрольот";
  • "Скол";
  • "Роствертол Авіа";
  • пов'язану з туроператором Coral Travel чартерну авіакомпанію Royal Flight;
  • бізнес-оператора "Сіріус аеро";
  • два вантажні авіаперевізники, які входять у ДК "Волга-Днєпр" – "Атран" та AirBridgeCargo.

Як пояснив виданню представник експертного середовища, у подальшому очікується офіційний вихід з ринку вже відновлених компаній, а також невеликих регіональних перевізників, яких "доведеться ліквідувати або перейти під крило більш великих конкурентів".

Відзначимо, літаки у Росії продовжують ламатися: лайнери або не можуть злетіти, або екстрено переривають політ.

Також ще один західний орендодавець літаків Airbus подав позов на 29 млн доларів про відшкодування збитків за лайнер російської авіакомпанії "Ямал", який перевели до реєстру РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз Санкції проти Росії Авиакомпания Росавиация
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору