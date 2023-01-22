Антирекорд за 5 років. Через санкції польоти припинили дев'ять російських авіакомпаній

Через санкції ЄС та США проти Росії через її вторгнення до України російський ринок цивільних авіаперевезень за 2022 рік недорахувався 9 авіакомпаній.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Загалом за минулий рік дев'ять російських авіакомпаній зупинили комерційні польоти. Чотирьом з них "Росавіація" призупинила дію сертифіката експлуатанта, а ще одній – анулювала такий сертифікат повністю.

За даними видання, що за попередні 5 років у Росії було п'ять випадків припинення роботи місцевих авіаперевізників, які призвели до анулювання сертифіката експлуатанта. Це основний документ, який надає дозвіл тій чи іншій авіакомпанії на здійснення польотів.

Мова йде про такі авіакомпанії:

SkyGates;

"Камчатка";

"Бистрольот";

"Скол";

"Роствертол Авіа";

пов'язану з туроператором Coral Travel чартерну авіакомпанію Royal Flight;

бізнес-оператора "Сіріус аеро";

два вантажні авіаперевізники, які входять у ДК "Волга-Днєпр" – "Атран" та AirBridgeCargo.

Як пояснив виданню представник експертного середовища, у подальшому очікується офіційний вихід з ринку вже відновлених компаній, а також невеликих регіональних перевізників, яких "доведеться ліквідувати або перейти під крило більш великих конкурентів".

Відзначимо, літаки у Росії продовжують ламатися: лайнери або не можуть злетіти, або екстрено переривають політ.

Також ще один західний орендодавець літаків Airbus подав позов на 29 млн доларів про відшкодування збитків за лайнер російської авіакомпанії "Ямал", який перевели до реєстру РФ.