ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Антирекорд за 5 лет. Из-за санкций полеты прекратили девять российских авиакомпаний

Новина українською →
Воскресенье 22 января 2023 14:33
Антирекорд за 5 лет. Из-за санкций полеты прекратили девять российских авиакомпаний Фото: Самолет Boeing 747-400F авиакомпании Sky Gates Airlines (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Из-за санкций ЕС и США против России из-за ее вторжения в Украину российский рынок гражданских авиаперевозок за 2022 год недосчитался 9 авиакомпаний.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

В общей сложности за прошлый год девять российских авиакомпаний остановили коммерческие полеты. Четверым из них "Росавиация" приостановила действие сертификата эксплуатанта, а еще одной – аннулировала такой сертификат полностью.

По данным издания, что за предыдущие 5 лет в России было пять случаев прекращения работы местных авиаперевозчиков, приведших к аннулированию сертификата эксплуатанта. Это основной документ, дающий разрешение той или иной авиакомпании на совершение полетов.

Речь идет о таких авиакомпаниях:

  • SkyGates;
  • "Камчатка";
  • "Быстролет";
  • "Скол";
  • "Роствертол Авиа";
  • связанная с туроператором Coral Travel чартерную авиакомпанию Royal Flight;
  • бизнес-оператора "Сириус аэро";
  • два грузовых авиаперевозчика, входящих в ДК "Волга-Днепр" – "Атран" и AirBridgeCargo.

Как пояснил изданию представитель экспертной среды, в дальнейшем ожидается официальный выход с рынка уже восстановленных компаний, а также небольших региональных перевозчиков, которых "придется ликвидировать или перейти под крыло более крупных конкурентов".

Отметим, самолеты в России продолжают ломаться: лайнеры либо не могут взлететь, либо экстренно прерывают полет.

Также еще один западный арендодатель самолетов Airbus подал иск на 29 млн долларов о возмещении ущерба за лайнер российской авиакомпании "Ямал", который был переведен в реестр РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз Санкции против России Авиакомпания Росавиация
Отдых в Украине
Мнения
Игорь Чудовский
Легальный способ. Кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает
Игорь Чудовский
управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры"
Виталий Сокуренко
Штрафы и сроки пребывания. Как заехать в Польшу на авто с украинской регистрацией
Виталий Сокуренко
адвокат адвокатского объединения Legal Strategy
Антон Тараненко
Год, все изменивший навсегда. Существует ли туризм в Украине во время войны
Антон Тараненко
глава правления VisitUkraine.Today
Катерина Анищенко
Ребенок родился за границей? Регистрация, документы и возвращение домой
Катерина Анищенко
адвокат юридической компании "Riyako&Partners"
Все мнения