В Анталії взялися розвивати дайвінг-туризм: що можна побачити під водою

У найпопулярнішій туристичному регіоні Туреччини Анталії планують розвивати дайвінг-туризм. У цьому році потік любителів досліджувати підводний світ знизився.

Туристичні компанії планують зробити маршрути такого туризму цікавішими, щоб перетворити локацію на одну із найпривабливіших у світі, розповідає РБК-Україна з посиланням на hurriyetdailynews.com.

Торік у 222 локаціях для дайвінгу в Анталії занурилися 80 тисяч туристів. Але за 9 місяців 2023 року ця цифра склала лише 55 тисяч. Такий спад інтересу турбує місцеві туристичні компанії, які планують "зміцнити" маршрут і привабити більше дайверів.

Зазвичай під час сезону в місті здійснюється до 1000 занурень на день. Для вивчення підводних скарбів працюють спеціальні екскурсоводи. Дайвінг-компанії супроводжують туристів до вибраних місць дайвінгу на приватних човнах і проводять попередню підготовку. Занурення супроводжується відео- та фотозйомкою під водою.

Любителів дайвінгу найбільше приваблюють такі локації:

"French Socialite Shipwreck" біля історичної яхтової гавані Калейчі в Анталії;

затонулий корабель Сен-Дідьє часів Другої світової війни;

Паризька корабельна аварія на глибині 25 м;

Підводний музей Сіде.

Після однієї спроби дайвери щороку щороку повертаються в місто для занурень у різних місцях. Середня вартість такої підводної екскурсії – приблизно 100 доларів.

У Кемерській асоціації підводного збереження та благоустрою зазначають, що місцеві асоціації та бізнес зміцнять дайвінг-маршрут міста різними проектами, щоб зацікавити більше гостей.

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