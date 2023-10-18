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В Анталии принялись развивать дайвинг-туризм: что можно увидеть под водой

Среда 18 октября 2023 18:15
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В Анталии принялись развивать дайвинг-туризм: что можно увидеть под водой Фото: Подводный музей в Сиде (facebook.com/sideunderwatermuseum)
Автор: Ольга Маджумдар

В популярном туристическом регионе Турции Анталии планируют развивать дайвинг-туризм. В этом году поток любителей исследовать подводный мир снизился.

Туристические компании планируют сделать маршруты такого туризма более интересными, чтобы превратить локацию в одну из самых привлекательных в мире, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на hurriyetdailynews.com.

В прошлом году в 222 локациях для дайвинга в Анталии погрузились 80 тысяч туристов. Но за 9 месяцев 2023 года эта цифра составила всего 55 тысяч. Такой спад интереса беспокоит местные туристические компании, которые планируют "усилить" маршрут и привлечь больше дайверов.

Обычно во время сезона в городе осуществляется до 1000 погружений в день. Для изучения подводных сокровищ работают специальные экскурсоводы. Дайвинг-компании сопровождают туристов в выбранные места дайвинга на частных лодках и проводят предварительную подготовку. Погружение сопровождается видео- и фотосъемкой под водой.

Любителей дайвинга больше всего привлекают следующие локации:

  • "French Socialite Shipwreck" возле исторической яхтовой гавани Калейчи в Анталии;
  • затонувший корабль Сен-Дидье времен Второй мировой войны;
  • Парижское кораблекрушение на глубине 25 м;
  • Подводный музей Сиде.

После одной пробы дайверы каждый год возвращаются в город для погружений в разных местах. Средняя стоимость такой подводной экскурсии – около 100 долларов.

В Кемерской ассоциации подводной сохранности и благоустройства отмечают, что местные ассоциации и бизнес усилят дайвинг-маршрут города разными проектами, чтобы заинтересовать больше гостей.

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