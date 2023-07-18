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В Анталії поля застелили тисячами ексклюзивних килимів: навіщо це роблять

Фото: Килими на полях Анталії (колаж РБК-Україна/m.star.com.tr)
Автор: Ольга Маджумдар

На полях у районі Дошемеалти у турецькій провінції Анталія розклали 15 тисяч килимів ручної роботи. Дорогі екземпляри лежатимуть під палючим сонцем кілька тижнів.

Навіщо в Туреччині звозять килими "засмагати", TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на m.star.com.tr.

Поля, на яких зібраний врожай пшениці, покривають тисячами килимів ручної роботи вартістю сотні тисяч доларів. Їх звозять власники килимових магазинів згідно з давньою традицією. Поки ексклюзивні килими "визріватимуть" на полях, їх охоронятиме воєнізована охорона із собаками та ліхтарями.

Килимові підприємства ремонтують килими, деяким з яких більше сотні років. А потім цінні вироби розкладають на сонці, щоб яскраві візерунки вигоряли до пастельних відтінків. Також сонце вбиває у ворсі мікроби.

За такі "вицвілі" килими іноземні туристи готові платити тисячі доларів. Клієнти переважно з Франції, Німеччини та США. Кожен килим, який "засмагає" на пшеничному полі, вже має власника.

"Ми стежимо за тим, щоб ці килими ставали пастельними під сонцем. Деякі килими тримаємо на сонці місяць, а деякі 4 місяці. Це залежить від того, скільки пастелі хоче клієнт. Процес проводиться лише у літні місяці", – розповів один із місцевих торговців килимами.

Фото: Килими на полях півдня Туреччини (m.star.com.tr)

Ексклюзивні килими періодичні перевертають. Вночі вони вбирають вологу від роси. Ці процеси підвищують цінність килима, тому люди працюють і вдень, і вночі.

Нагадаємо, ми писали, що знамениту пам'ятку в Італії пошкодили втретє за місяць.
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