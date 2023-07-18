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В Анталии поля застелили тысячами эксклюзивных ковров: зачем это делают

Фото: Ковры на полях Анталии (коллаж РБК-Украина/m.star.com.tr)
Автор: Ольга Маджумдар

На полях в районе Дошемеалты в турецкой провинции Анталия разложили 15 тысяч ковров ручной работы. Дорогостоящие экземпляры будут лежать под палящим солнцем несколько недель.

Зачем в Турции свозят ковры "загорать", TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на m.star.com.tr.

Поля, на которых собран урожай пшеницы, покрывают тысячами ковров ручной работы стоимостью в сотни тысяч долларов. Их свозят владельцы ковровых магазинов согласно древней традиции. Пока эксклюзивные ковры будут "вызревать" на полях, их будет охранять военизированная охрана с собаками и фонарями.

Ковровые предприятия чинят ковры, некоторым из которых больше сотни лет. А после этого ценные изделия раскладывают на солнце, чтобы яркие узоры выгорали до пастельных оттенков. Также солнце убивает в ворсе микробы.

За такие "выцветшие" ковры иностранные туристы готовы платить тысячи долларов. Клиенты преимущественно из Франции, Германии и США. У каждого ковра, который "загорает" на пшеничном поле, уже есть владелец.

"Мы следим за тем, чтобы эти ковры становились пастельными под солнцем. Некоторые ковры держим на солнце месяц, а некоторые 4 месяца. Это зависит от того, сколько пастели хочет клиент. Процесс проводится только в летние месяцы", – рассказал один из местных торговцев коврами.

Фото: Ковры на полях юга Турции (m.star.com.tr)

Эксклюзивные ковры периодические переворачивают. Ночью они впитывают влагу от росы. Эти процессы повышают ценность ковра, поэтому люди работают и днем, и ночью.

Напомним, мы писали, что знаменитую достопримечательность в Италии повредили в третий раз за месяц.

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