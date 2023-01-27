Анталія без росіян. У Туреччині можуть заборонити польоти "Боїнгів" авіакомпаній РФ

Російським авіакомпаніям можуть заборонити літати до Туреччини літаками американського виробництва. США намагаються переконати турецьку владу дотримуватися санкцій проти авіації РФ, які ввели після вторгнення в Україну.

Від Туреччини вимагають припинити обслуговувати американські літаки, які продовжують експлуатувати у РФ, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Всупереч забороні США, російські авіакомпанії продовжують літати на літаках американського виробництва, перевівши їх до російського реєстру.

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, з 1 жовтня російські та білоруські авіакомпанії, у тому числі державний "Аерофлот", виконали понад 2100 польотів до Туреччини на літаках американського виробництва, включаючи Boeing 777, 757 та 737. У тому числі були регулярні рейси з Москви в Стамбул, Ізмір та Анталію.

За інформацією джерел видання, тепер турецьким громадянам може загрожувати арешт, штрафи та втрата експортних привілеїв за обслуговування таких бортів – наприклад, за дозаправку чи надання запасних частин.

Більшість цивільних літаків у Росії – виробництва компаній Boeing і Airbus, їх орендували в компаній у Ірландії та Бермудських островах.

Серед літаків, що літають до Туреччини, є щонайменше один, який ірландська компанія вимагає повернути. Однак цей літак Boeing 757 востаннє літав до Туреччини 13 січня.

"Технічно ці літаки вкрадені", – сказав Йорук Ісік, голова компанії Bosphorus Observer, яка займається моніторингом повітряної та морської активності.

Фото: Літак Boeing 737-800 авікомпанії S7 (wikimedia.org)

Записи польотів показують, що ці самі літаки також літали в Індію, Таїланд та інші країни. Аеропорт Стамбула є ключовим транзитним пунктом для росіян, які більше не можуть літати безпосередньо до Європи та інших куточків світу.

Зазначається, що минулого року до Туреччини, яка не приєдналася до санкцій проти Росії, літав "Аерофлот", також – другий за величиною російський перевізник S7 разом з Azur Air, Utair та білоруською "Белавіа", у тому числі – на літаках Boeing американського виробництва.

Нагадаємо, ми писали, що санкції позбавили авіацію РФ найпопулярніших маршрутів.