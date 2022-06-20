Английский – один из многих. На каких языках на самом деле говорят в Британии

Множество диалектов и отдельных языков отличают Британские острова и территории неподалеку от них

Ответ на вопрос, на каком языке говорят в Великобритании, большинство посчитают очевидным. И будут правы: конечно, на английском. Однако на Британских островах говорят на множестве других языков.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии состоит из четырех "исторических" стран: Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Великобритания — это название острова. И с языками на этих территориях не так все просто, как кажется на первый взгляд.

Например, свои языки есть даже на небольших Нормандских островах. Технически они частью Великобритании не являются, но считаются землями британской короны.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, на каких языках говорят в Британии и на сопредельных с ней территориях.

Языки в Шотландии

Шотландский язык (гэльский или кельтский)

Английский – исторически родной язык в Англии и большей части Шотландии. Все шотландцы сегодня, конечно, говорят по-английски. Но некоторые из них – носители шотландского гэльского.

Это кельтский язык, на котором в основном говорят на крайнем северо-западе Шотландии и на Гебридских островах. Носители языка – кельтская народность гэлы.

Фото: Шотландские горцы-воины, изображение 1845 года (wikipedia.org)

Шотландский гэльский произошел от древнеирландского. Сегодня на нем говорят около 57 000 человек в Шотландии, или около 1,1% населения старше трех лет.

Сколько людей говорит на нем: 57 000 людей/около 1,1% населения Шотландии

Шотландский язык (германский)

Один из германских языков, родственный английскому. Многие даже считают его диалектом или региональным вариантом английского с рядом шотландских слов, таких как bonny, loch, burn и т.д. Другие уверены, что его можно считать отдельным языком.

Уэльс – Уэльский (валлийский)

На валлийском языке говорит значительная часть населения Уэльса. Это бриттонский язык кельтской языковой семьи. От 19% до 30% населения Уэльса могут общаться на нем, и валлийский язык можно встретить во всех правительственных документах и ​​на дорожных знаках Уэльса.

Сколько людей говорит на нем: от 19% до 30% населения

В Уэльсе валлийский язык является официальным языком наряду с английским. Он считается самым ярким из кельтских языков с точки зрения активных носителей и не считается исчезающим.

Фото: Конуи, замок 13 века в Уэльсе (unsplash.com)

Нормандские острова

Нормандские острова состоят из множества маленьких островков и двух больших – Джерси и Гернси. Они не являются частью Великобритании и не являются частью ЕС, однако находятся под юрисдикцией британской монархии. Они находятся недалеко от региона Нормандия во Франции.

Эти острова исторически были частью французской провинции Нормандия, но последние 1000 лет были владением английской короны. На островах есть свои уникальные разновидности французского языка.

Джерсийский французский – на Джерси

Язык Джерси (также называемый Jèrriais или French Jersey) – традиционный язык жителей Джерси. Это форма нормандского французского, и его ближайшие родственники - это другие норманнские языки. Например, гернезийский, на котором говорят на соседнем Гернси.

За последнее столетие язык пришел в упадок по мере того, как берет верх английский. Сегодня лишь очень немногие люди говорят на нем как на родном, и их количество ежегодно сокращается.

Носители языка: около 2000 человек.

Гернсийский – на Гернси

У гернсийского (Guernésiais) - похожая история со своим соседом и родственником Jersiais. Будучи потомком нормандского языка, он также находится под влиянием древнескандинавского и английского. Людей, говорящих на гернесийском, еще меньше, чем на джерсийском.

Носители языка: около 200 людей.

Фото: Берег острова Гернси (wikipedia.org)

Ирландский – Северная Ирландия

Конечно, на ирландском языке говорят в Ирландской Республике, но такое (в меньшей степени) – в Северной Ирландии, которая является частью Соединенного Королевства. Ирландский язык является кельтским языком и родным для острова Ирландия.

Это был первый язык населения Ирландии до конца 18 века. На нем до сих пор говорят как на родном в некоторых общинах, таких как Корк, Донгель, Голуэй и Керри. Почти 40% населения Ирландской Республики утверждают, что в некоторой степени говорят по-ирландски.

Сколько людей говорят на нем: около 1,8 миллиона человек.

В Северной Ирландии (на самом деле это Великобритания) около 11% утверждают, что немного знают ирландский, а 3,7% могут «говорить, читать, писать и понимать» по-ирландски. Опрос 1999 года показал, что 1% говорят на нем как на основном языке дома.

На каких языках почти не говорят

Корнский язык: Когда-то на нем говорили в Корнуолле – графстве на юго-западе Англии. Затем его вытеснил английский. До недавнего времени язык считали вымершим. На нем сегодня мало кто говорит, но люди все же пытаются возродить его.

Фото: Корнуолл с воздуха (wikipedia.org)

Мэнский язык: старый язык острова Мэн. Ближайшие родственники – ирландский и шотландский (кельтский). Последний носитель этого языка, для которого он являлся родным, а не выученным сознательно, умер в 1974 году.

Но после этого ученые собрали про мэнский язык много информации, а многие учат его как второй язык и пытаются возродить. Количество говорящих на нем действительно растет.

Напомним, впервые в истории между Данией и Канадой появилась сухопутная граница: страны уладили давний спор за необитаемый остров.