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В Амстердамі хочуть перенести квартал червоних ліхтарів: причини

Вівторок 26 грудня 2023 16:44
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В Амстердамі хочуть перенести квартал червоних ліхтарів: причини Фото: Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі вдень (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Міська влада Амстердама планує перенести відомий квартал червоних ліхтарів, щоб зменшити потік туристів на вулицях столиці. Новий комплекс хочуть збудувати за межами центру міста.

До нової локації можна буде легко дістатися як громадським транспортом, так і автомобілем, розповідає РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Мер Амстердама Фемке Халсема надіслала лист членам міської ради із пропозицією створити багатоповерховий комплекс під назвою "Еротичний центр" за межами центру міста та перенести туди 100 закладів розваг із кварталу червоних ліхтарів. Там вікна будуть видно лише зсередини будівлі, а не ззовні, бо зараз вони відкриті для перехожих.

"В Амстердамській угоді 2022-2026 коаліція погодилася зменшити кількість вікон у кварталі червоних ліхтарів, перемістивши частину до еротичного центру, запропонувавши секс-працівникам більше контролю над своєю роботою. Першим кроком є ​​вибір потенційного місця для центру", – зазначила мер.

Район Валлен, який складається із сотень публічних будинків, зараз приваблює багато туристів, які шукають подібних розваг, і через це у районі важко підтримувати громадський порядок.

Новий центр пропонується розташувати на Європейському бульварі, лише за 500 м від Європейського агентства з лікарських засобів. Локацію вибрали на основі оцінок, що Європейський бульвар розташований за межами кільця A10, і до нього легко дістатися як громадським транспортом, так і автомобілем.

Останніми роками Амстердам намагається відвадити кілька типів туристів, зокрема тих, хто галасує, хто приїжджає в місто виключно для того, щоб покурити марихуану та погуляти в кварталі червоних ліхтарів.

Амстердам – одна з найвідоміших європейських столиць. За даними Statista, у 2022 році у готелях міста відпочили 5 млн іноземних туристів та 1,6 млн – внутрішніх. Найбільше було німців, британців та американців.

Нагадаємо, ми писали, що столиця Нідерландів заборонила цілий вид туризму. Йдеться про круїзні судна.

Також ми розповідали, що в Амстердамі кардинально змінять формат туризму. Мер Амстердама виступила з пропозицією змістити баланс на користь жителів, а не туристів, які шукають сексуальних розваг і наркотиків.

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