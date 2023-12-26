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В Амстердаме хотят перенести квартал красных фонарей: причины

Вторник 26 декабря 2023 16:44
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В Амстердаме хотят перенести квартал красных фонарей: причины Фото: Квартал красных фонарей в Амстердаме днем (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Городские власти Амстердама планируют перенести известный квартал красных фонарей, чтобы уменьшить поток туристов на улицах столицы. Новый комплекс хотят построить вне центра города.

К новой локации можно будет легко добраться как на общественном транспорте, так и на автомобиле, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Мэр Амстердама Фемке Халсема направила письмо членам городского совета с предложением создать многоэтажный комплекс под названием "Эротический центр" вне центра города и перенести туда 100 заведений развлечений из квартала красных фонарей. Там окна будут видны только изнутри здания, а не снаружи, потому что сейчас они открыты для прохожих.

"В Амстердамском соглашении 2022-2026 коалиция согласилась уменьшить количество окон в квартале красных фонарей, переместив часть в эротический центр, предложив секс-работникам больше контроля над своей работой. Первым шагом является выбор потенциального места для центра", – отметила мэр.

Район Валлен, состоящий из сотен публичных домов, сейчас привлекает много туристов, которые ищут подобные развлечения, и поэтому в районе трудно поддерживать общественный порядок.

Новый центр предлагается расположить на Европейском бульваре, всего в 500 м от Европейского агентства по лекарственным средствам. Локацию выбрали на основе оценок, что Европейский бульвар расположен за пределами кольца A10 и до него легко добраться как на бщественном транспорте, так и на автомобиле.

В последние годы Амстердам пытается отвадить несколько типов туристов, в том числе шумящих, приезжающих в город исключительно для того, чтобы покурить марихуану и погулять в квартале красных фонарей.

Амстердам – одна из самых известных европейских столиц. По данным Statista, в 2022 году в отелях города отдохнули 5 млн иностранных туристов и 1,6 млн внутренних. Больше всего было немцев, британцев и американцев.

Напомним, мы писали, что столица Нидерландов запретила целый вид туризма. Речь идет о круизных судах.

Также мы рассказывали, что в Амстердаме кардинально изменят формат туризма. Мэр Амстердама выступила с предложением сместить баланс в пользу жителей, а не туристов, ищущих сексуальные развлечения и наркотики.

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