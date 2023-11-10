Американці все більше переїжджають до Європи: що їх спонукає

Все більше американців переїжджають жити до Європи. У деяких країнах кількість людей зі США зросла у рази за останнє десятиліття.

Що спонукає американців переїжджати та чим їх приваблює Європа, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Попри те, що США відомі як країна вільних людей, все більше американців обирають більш розслаблений стиль життя європейців. Навіть якщо такий баланс між роботою та особистим життям передбачає меншы доходи.

Американці працюють близько 1811 годин на рік, що в середньому становить більше 7 годин на день, тоді як європейці працюють близько 6 годин на день, тобто 1571 годину на рік. Робітники в Нідерландах працюють ще менше – близько 5,4 годин на день або 1427 загалом за рік.

Деякі американці змінюють країну з політичних міркувань – кількість не згодних із політикою зростає за кожної нової адміністрації.

За останнє десятиліття кількість американців у Нідерландах зросла з 15 500 до 24 000, до 10 000 у Португалії, що втричі більше, ніж за попереднє десятиліття. В Іспанії американців теж стало більше – з 20 000 до майже 34 000. У Британії кількість американців-резидентів зросла із 137 000 у 2013 році до 166 000 у 2021 році. Стало більше громадян США у Франції, Німеччині та скандинавських країнах.

Європейські країни пропонують одні з найкращих можливостей для американських громадян завдяки поширеній англійській мові. Для американців відкриті двері до університетів та до працевлаштування. Наприклад, Нідерланди дозволяють компаніям звільняти кваліфікованих іноземних працівників від 30% податків з доходу.

У Португалії для отримання дозволу на проживання потрібен дохід лише на 150% більше, ніж мінімальна зарплата, яка становить близько 1100 євро на місяць – сума, яку легко можуть собі дозволити пенсіонери зі США.

Фото: Архітектура в Португалії, Лісабон (pixabay.com)

В Іспанії американці можуть скористатися "законом Бекхема", який передбачає 24% фіксований податок на доходи, отримані в країні. Італія намагається залучити людей із високим рівнем доходу і дозволяє платити 100 000 євро на рік податку на прибуток незалежно від того, скільки вони заробляють.

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