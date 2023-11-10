Американцы все больше переезжают в Европу: что их побуждает

Все больше американцев переезжают жить в Европу. В некоторых странах количество людей из США выросло в разы за последнее десятилетие.

Что побуждает американцев переезжать и чем их привлекает Европа, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Несмотря на то, что США известны как страна свободных людей, все больше американцев выбирают более расслабленный образ жизни европейцев. Даже если такой баланс между работой и личной жизнью предполагает меньшие доходы.

Американцы работают около 1811 часов в год, что в среднем составляет более 7 часов в день, в то время как европейцы работают около 6 часов в день, то есть 1571 час в год. Работники в Нидерландах работают еще меньше – около 5,4 часов в день или 1427 в общей сложности в год.

Некоторые американцы меняют страну по политическим соображениям – количество не согласных с политикой растет при каждой новой администрации.

За последнее десятилетие количество американцев в Нидерландах выросло с 15 500 до 24 000, до 10 000 в Португалии, что в три раза больше, чем за предыдущее десятилетие. В Испании американцев тоже стало больше – с 20 000 до 34 000. В Британии количество американцев-резидентов возросло со 137 000 в 2013 году до 166 000 в 2021 году. Стало больше граждан США во Франции, Германии и скандинавских странах.

Европейские страны предлагают одни из лучших возможностей для американских граждан благодаря распространенному английскому языку. Для американцев открыты двери в университеты и к трудоустройству. К примеру, Нидерланды позволяют компаниям освобождать квалифицированных иностранных работников от 30% налогов с дохода.

В Португалии для получения вида на жительство нужен доход всего на 150% больше, чем минимальная зарплата, которая составляет около 1100 евро в месяц – сумма, которую легко могут себе позволить пенсионеры из США.

Фото: Архитектура в Португалии, Лиссабон (pixabay.com)

В Испании американцы могут воспользоваться "законом Бекхэма", предусматривающим 24% фиксированный налог на доходы, полученные в стране. Италия пытается привлечь людей с высоким уровнем дохода и позволяет платить 100 000 евро в год налога на прибыль, независимо от того, сколько они зарабатывают.

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