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Амбициозный проект. Самолет президента Украины модернизировали: что изменилось в салоне

Пятница 29 сентября 2023 16:15
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Амбициозный проект. Самолет президента Украины модернизировали: что изменилось в салоне Фото: Самолет Airbus A319 CJ госпредприятия "Украина" (flickr com/M.Oertle)
Автор: Ольга Маджумдар

Самолет, на котором летает президент Украины, модернизировали внутри. О полном обновлении салона авиалайнера заявила литовская компания J&C Aero.

В авиалайнере Airbus A319 CJ обновили внутреннюю облицовку, сиденья, ковры и другие элементы салона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Международная компания по дизайну и производству интерьеров самолетов объявила об успешной реализации проекта беспрецедентной сложности по обновлению салона самолета Airbus A319, которым пользуется президент Украины.

Специалисты провели полную модернизацию салона государственного самолета, в том числе заменили тканевые покрытия, сиденья и диваны, ламинат и ковролин, обновили деревянные элементы салона. Ремонт всех элементов салона производился на производственной базе компании в Литве.

Компания также разработала проект интеграции в президентский самолет новой развлекательной системы и обновление системы управления салоном.

"Несомненно, это был один из наших самых сложных и амбициозных проектов", – сказал глава J&C Aero Лауринас Скукаускас.

Авиалайнер Airbus A319 CJ президента Украины входит в парк государственного авиационного предприятия "Украина". CJ (Corporate Jetliner) – VIP-версия самолетов A320 Airbus.

Самолет предприятия "Украина" выпущен в 2007 году. Его заказали для перевозки высших должностных лиц Украины еще при президенте Викторе Ющенко, но в государственное авиапредприятие борт поступил уже при следующем президенте.

После начала войны украинский президент впервые использовал Airbus A319 CJ 18 сентября 2023 года. Самолет доставил Владимира Зеленского из Польши в США, затем в Канаду, потом вернулся в Польшу.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp получила разрешение совершать полеты в аэропорты США. Власти США одобрили работу четырех авиалайнеров Boeing 737-800 по флоту украинского авиаперевозчика.

Также мы рассказывали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Воздушные суда украинских авиаперевозчиков можно увидеть в Европе и Африке.

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