Актриса Ольга Сторожук: Любое сотрудничество с РФ после нашей победы невозможно

Война для каждого украинца – уникальная личная история. Трагедия, история силы и выносливости. Украинцы воюют на самых разных фронтах – фактически на передовой, в теробороне, занимаются волонтерством. Помогать Украине массово начать люди разных профессий: медики, аграрии, энергетики, журналисты.

Кого война застала дома, а кого-то – за тысячи километров. Так случилось и с актрисой сериала "Суперкопы" на НЛО TV Ольгой Сторожук. В условиях войны девушка быстро "переквалифицировалась" из актрисы в волонтера, чтобы с каждым днем приближать победу.

TRAVEL РБК-Украина пообщались с Ольгой о ее остановленный в первый день войны рейс, помощи Украине из-за рубежа и о том, изменились ли его взгляды после российского вторжения в Украину.

"Это был самый ужасный мой перелет. 10 часов беспомощности"

— Оля, каким было твое 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вторжение в Украину?



24 февраля я была в самолете, который направлялся домой из-за рубежа. Борт уже тронулся взлетной полосой, когда я взяла телефон, чтобы его выключить. НО тут я открыла Facebook, и вся лента друзей звучала одинаково: "в моем районе взрыв", "вы это слышали?", "я слышу взрывы", "началось...". Первые сообщения о ракетных обстрелах родного Киева я увидела именно на взлетной полосе.

Стюардесса пыталась забрать телефон. Конечно, до Киева долететь не получилось. Это был самый ужасный мой перелет. 10 часов беспомощности. В воздухе ты ничего не можешь сделать: оставалось только читать сообщения, писать родным, пытаться как-то думать, а не паниковать.

Фото: С началом войны Ольга Сторожук начала помогать украинским военным (предоставлено РБК-Украина)

Наш самолет сел в Стамбуле. Несколько дней я пыталась найти рейс, который следовал бы как можно ближе к Украине, и сразу же начала информационную деятельность на английском в своих соцсетях, чтобы больше людей получили информацию о том, что происходит в Украине.

Сначала хотелось просто кричать! Через несколько дней я взяла себя в руки, и каждый день доносила информацию до зарубежных подписчиков. Они поддержали меня и тоже начали информационную войну против российской пропаганды.

"Никогда не прощу оборванной жизни Паши Ли"

— Как твои близкие, родные, друзья, которые в Украине? Со всеми есть связь?

С одним моим коллегой у меня больше уже никогда не будет связи. Паша Ли (известный 33-летний актер Паша Ли погиб в Ирпене, защищая Украину в рядах территориальной обороны. Его жизнь оборвалась, когда он эвакуировал людей: надел свой бронежилет на ребенка, чтобы спасти его — ред.).

Первые наши роли мы сыграли в одном фильме, и за месяц съемок стали семьей. Паша всегда был солнцем! Улыбчивым, добрым, нежным и таким талантливым! И, конечно, он не смог усидеть на месте, когда началась война. Помогал эвакуировать детей из города Ирпень. Я никогда не прощу его оборванной жизни.

Фото: Украинский актер, 33-летний Паша Ли, погиб под обстрелами в Ирпене, защищая страну в рядах территориальной обороны (instagram.com/pashaleeofficial)

Сейчас мои родные и друзья сейчас "разбросаны" по всей стране. Думаю, так сейчас у всех, поэтому нет смысла рассказывать, что чувствуешь от каждого сообщения в каналах новостей. Мы это чувствуем все в унисон.

"Заплакала, когда ребята из штаба рассказали, что наш бронежилет спас человека"

— Сейчас ты активно занимаешься волотерством. Когда поняла, что можешь быть полезной и за границей?



На моей машине спасались девушки с семьей и котами из Киева (тогда еще не знакомые, а после — как родные), они проехали за несколько дней через всю Украину очень трудными маршрутами…

Чего там только не было! И взорванный мост прямо перед ними, когда затормозили посмотреть в навигатор, и бессонные ночи... Но когда я и моя машина встретились в Польше, сразу стало понятно, чем можно помогать. Так из актрисы я быстро стала "дальнобойщицей".

У наших парней и девушек на фронте есть большая потребность в защите: бронежилеты, шлемы, экип. Поэтому мы с волонтерами работаем над тем, чтобы найденные бронежилеты в Европе очень быстро выкупить и как можно быстрее доставить к нашей границе. Там их подхватывают другие звенья и везут для наших защитников и защитниц. В обе стороны получается 2200 километров. Едут сразу два водителя, чтобы не тратить времени на отдых.

А нашу машину БМВ теперь расшифровываем как "Боевая Машина Волонтеров". Вы не представляете, сколько людей работают над каждым найденным бронежилетом, сколько переводов денег, сколько поисков, времени, переписки, километров, надежд!

Я шучу (а может, и нет), что каждый броник заговорила, и он сохранит того, кому достанется. Знаете, когда заплакала? Когда ребята из штаба рассказали, что бронежилет с первого нашего "рейса" до границы спас человека.



— Что тебя больше всего удивляет в эти времена?

Мы — нация фантастических людей! Каждый удивил, каждый смог больше, чем считал возможным! Но и за границей много помощи. У нас здесь есть Питер, который находит броник там, где их уже давно не осталось.

А столько переживаний во время войны у каждого из нас! Один наш товарищ поехал в Мариуполь за мамой, когда связи не было уже недели, никто не ездил туда. Безумие. Но наконец выяснилось, что они с мамой уже в безопасности!

"Никогда не думала, что в войне — столько любви и добра от незнакомых людей"

— Что изменилось в тебе за эти более 50 дней войны?

Знаете тот перечень под названием "что нужно для счастья"? Он у меня был достаточно длинный, теперь – нет. Я очень четко знаю, что нужно: здоровые и живые родные, любимые люди. Безопасность. Такая базовая штука. И такая роскошь. Будем ценить. Свобода. Мы с ней родились и, возможно, недостаточно ценили.

Фото: "Нашу машину БМВ мы теперь расшифровываем как" боевая Машина волонтеров " – Ольга Сторожук (предоставлено РБК-Украина)

А еще, раньше я не знала, что такое ненависть. И раньше никогда не думала, что в войне — столько любви и столько добра. От знакомых и незнакомых. Какие длиннющие эти цепочки добра, сколько звеньев, рукопожатий. Сколько тепла, заботы.



— У тебя есть российская аудитория? Что-то пишут?

Большинство быстренько отписалась, чтобы не травмировать себе "нежную психику". Им легче "не знать", потому что потом не очень комфортно жить. Несколько процентов реально о "8 лет" писали. Ответила один раз, больше не пишут.

А есть еще другой лагерь. И я хочу быть честной. Их не много (даже не так: их очень мало), но они выходили на протесты, пишут каждый день в личные, закидывают деньги на броник. Да, такие тоже существуют. По большей части давно не живут в России и не слушают "Соловьевых". Есть такие люди с позицией и честью и в самой стране агрессоров. Правда там они, ждут визы, чтобы уехать оттуда.

— Возможно ли по твоему мнению сотрудничество с Россией после завершения войны в области кино и телевидения?

Считаю, что любое сотрудничество с РФ после нашей победы — невозможно. Это же себя не уважать!



— Что сделаешь сразу после победы?



Обниму брата и папу.

Напомним, ранее украинка раскрыла детали о жизни в Европе во время войны.

Также мы писали, как Венгрия стала временным домом для украинки в разгар войны.