Актер Алексей Комаровский: Во время войны мы создаем мощный мировой бренд – Украину

О ДРГ в Киеве, капитуляции России и волонтерстве - в интервью для TRAVEL РБК-Украина

Многим украинцам со дня полномасштабного вторжения России пришлось переквалифицироваться: в бойцов ТРО, военных, волонтеров – можно перечислять долго. Украинскому актеру, звезде телеканалов НЛО TV и Индиго TV Алексею Комаровскому также пришлось сменить амплуа. Впрочем, волонтером он стал по зову сердца.

TRAVEL РБК-Украина пообщались с Алексеем о том, как он начал волонтерскую деятельность, как общался с российскими подписчиками и что он прогнозирует относительно развала России и расцвета украинской культуры.

"За несколько дней до начала я кожей почувствовал, что будет масштабная война"

– Алексей, вы были из тех, кто не верил, что начнется полномасштабная война? Или понимали, что это неизбежно?

Я был из тех, кто понимал, но не хотел в это верить. Мое логическое мышление до конца сопротивлялось: неужели эти кремлевские мумии являются полными идиотами и самоубийцами, чтобы развязать такую страшную войну.

В течение 2021 года считал, что будет минимальная эскалация войны, которая тянется с 2014 года. Скорее даже провокация для реализации российских "политически рекламных понтов". Но за несколько дней до начала, детально изучив пример Сирии, я почувствовал, что все же будет масштабная война.

Фото: Актер Алексей Комаровский во время войны "переквалифицировался" в волонтера (предоставлено РБК-Украина)

– От кого узнали, что началась война?

В 4:30 утра раздался звонок. Увидев на экране "Сеструля", понял, что началось (звонила моя младшая сестра). Взял трубку. Она сказала, что слышит взрывы. И тогда я их тоже услышал – мой сон оказался достаточно крепким.

"Через три минуты прибыл наряд из двух авто: полиция и военные. Их "повязали"

– Как реагировали ваши родные и близкие?

Были переживания, но по большей части контролируемые. Все как-то сплотились, оперативно связались между собой, разработали план действий. Никаких криков, слез, паники не было вообще. Через 15 минут я уже был на заправке. Авто с полным баком – это важный ресурс. Очередей еще не было, но через час уже стояли длиной в 200 метров.

Где-то в 5:30 утра в центре Киева я столкнулся с первой ДРГ. Они под видом простых киевлян спросили: "Брат, что делать собираешься? Где оружие дают?". Их выдало поведение, авто, лица. Я говорю: "В Дии" посмотри, там все есть". После ответа "Где-где?" все стало ясно. Я "отморозился" и через минуту передал полиции номер и марку их авто, координаты, описание. Через три минуты прибыл наряд из двух авто: полиция и военные. Их "повязали". Дальнейшая судьба этих "залетных" мне не известна. Все было очень быстро.

"На второй день начал отличать выстрелы наших гаубиц от других взрывов"

– Какие решения вам приходилось принимать в первые дни, недели?

Первое решение – остаемся в Киеве. Дальше – как у многих: дозаправив полный бак, закупили необходимых продуктов для близких, оборудовали бомбоубежище и организовали дежурство, закупили определенное оборудование, перечислили средства на ВСУ.

В первый день записал видеопост в Instagram к российским подписчикам, да и вообще к русским с конкретным месседжем – "остановить своего маразматика-президента, который сегодня начал войну, не верить фейковым новостям, не пускать своих ребят на эту преступную войну".

Фото: Помогать военным актер начал стихийно, но позже волонтерство для него стало системным (предоставлено РБК-Украина)

Но после нескольких подобных постов где-то на пятый день я понял, что на "той стороне сознания" подавляющее большинство либо "патриоты" с имперской самовлюбленностью, либо одноклеточные организмы, либо трусы. Лишь несколько смельчаков вышли на связь и заявили об откровенной поддержке Украины.

Примерно на второй день я начал отличать выстрелы наших гаубиц от других взрывов. Спать первые три дня, к сожалению, не приходилось – постоянные взрывы. Мы находились как раз неподалеку от Гостомеля, Ирпеня, в той стороне Киева. А потом рядом с нами прилетело: на расстоянии 200 метров ракета уничтожила 9-ти этажный бизнес-центр дотла, авто сгорели. Было страшно.

– Вы сейчас активно занимаетесь волонтерством. Как пришли к этому?

Это произошло как-то стихийно: однажды помог знакомым, второй раз что-то достал, в третий раз помог эвакуироваться, потом обращение в личные от подписчиков – и так полетело.

Далее разработали с друзьями для привлечения средств благотворительную NFT-коллекцию, посвященную нашим бесстрашным воинам. Также организовали фонд за рубежом, подключил друзей и диаспору в Испании, США, Литве, Канаде – большое спасибо за моральную, гуманитарную и финансовую поддержку. Сложилась "агентурная сеть" волонтеров и ТРО-шников.

Фото: Алексей рассказал, как пытался "достучаться" до своих российских подписчиков, однако отметил, что это оказалось бесполезным делом (instagram.com/p/CbAkraFtmkb)

"Самое трудное – осознать Бучу, Ворзель, Бородянку, Ирпень, Гостомель, Мариуполь"

– Расскажите больше, что именно делаете?

В первые дни решал вопросы эвакуации с разных точек, доставали на фармацевтических базах медикаменты, грузили и организовывали их доставку до Бучи, Ирпеня. Также – поставки продуктов в регионы Харьковщины, Черниговщины, Сумщины. Далее немного освоился и начал закупки качественных бронежилетов и амуниции для товарищей и киношников, ушедших на войну.

Вот наш герой, известный зрителям НЛО ТV украинский актер Миша Досенко – уже в нашем новом "НАТОвском" бронике:

Фото: Актер Михаил Досенко в новом бронежилете (предоставлено РБК-Украина)

Был период пика поступления ресурсов – где-то в середине марта. Дальше закономерно пошел спад и началась нехватка средств, но пытались выкручиваться.

К Пасхе у режиссера Алины Чеботаревой, по совместительству коллеги-волонтера, родилась замечательная идея создать немного добра: испечь паски для жителей освобожденной Черниговщины и наших военных:

Фото: Киношники нашли ресурсы и испекли сотни вкусных пасок, успев доставить их к Пасхе сотням освобожденных украинцев и нашим военным (предоставлено РБК-Украина)

Мы объединились с киношниками: я, режиссер Алина Чеботарева, продюсер Алина Мороз, актер Павел Вишняков, также нас поддержали Глава Госкино Марина Кудерчук и директор "Укркинохроники" Владимир Авраменко. Нашли ресурсы и испекли сотни вкусных пасок, успев доставить их к Пасхе сотням освобожденных украинцев и нашим военным.

Сейчас на дворе май, волонтерская работа продолжается. К этому времени купил внедорожник для боевых задач конкретного украинского подразделения, за несколько дней авто приедет в Украину. И уже есть новые запросы на еще одно авто для другого подразделения, амуницию и медикаменты. Уверен, все получится, придется командой организовать сбор средств, потому что собственных ресурсов уже не хватает.

– Что для вас самое трудное в эти дни?

Самое трудное – осознать Бучу, Ворзель, Бородянку, Ирпень, Гостомель, Мариуполь. Сразу после освобождения Киевщины я поехал в Гостомель и Бучу с гуманитарной командой. Видел ад. Там прошелся дьявол в телах рашистов.

Фото: Алексей Комаровский показал ужасные последствия после оккупации россиянами Бучи и Гостомеля (instagram.com/p/CbAkraFtmkb)

"Нашими воинами я горжусь до слез, до крика"

– Действительно ... но говорят, что у войны есть и другие лица. Что для вас оказалось самым прекрасным, кто стал открытием?

Наши воины, наши лидеры, наши люди, наши коты и собаки, наши принципы и ценности, наша природа, наш юмор, наш драйв, наши песни, наш гимн, наши друзья во всем мире. Горжусь до слез, до крика, до любви.

Вдохновляет и захватывает ясность ума, смелость духа, любое соучастие и помощь. О негативе даже не хочу вспоминать. Порой встречаются гадости как на национальном уровне, так и во дворе.

Открытия? ВСУ, наш Президент, британцы с их премьер-министром Борисом Джонсоном, командующий ВСУ Залужный, наши фермеры, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ну, вы же понимаете, список длинный. Ну в моих друзьях и в нашей нации я был уверен всегда!

"В первые месяцы по экономическим причинам мы не сможем эффективно и масштабно снимать кино и игровой телеконтент"

– Как думаете, каким будет кино, телевидения, вообще съемок после нашей победы? И будет ли это вообще актуально?

О! Это отдельная детальная тема, к ней можно подойти с профессионально-стратегической точки зрения. Но обобщу. Конечно, в первые месяцы по экономическим причинам мы не сможем эффективно и масштабно снимать кино и игровой телеконтент, кроме определенных документальных и социальных проектов.

Но теперь всем стало ясно, что одними из основных фундаментов нашего будущего есть военная индустрия и национальная контент-политика – популяризация собственного культурного кода, национальных идей и героев. Именно в этих индустриях у нас были огромные пробелы, особенно до 2014 года.

Сейчас, во время войны, мы создаем мегамощный и успешный мировой бренд – Украину. И новые национальные ценности вместе с возрожденными должны быть отражены в новом кино, новых сериалах, новых шоу и проектах. С началом 2023 года начнем снимать, а дальше наберем обороты, свежее содержание, новые формы.

Фото: Алексей Комаровский: одни из основных фундаментов нашего будущего – популяризация собственного культурного кода, национальных идей и героев (предоставлено РБК-Украина)

– Мы победим, если...?

Мы уже одержали победу. Но победу еще надо удержать, поэтому не расслабляемся, а еще сильнее работаем!

А что касается окончательной капитуляции и развала черной империи, то мой прогноз таков: к концу лета у них будет смена режима, постепенный развал государства. Возможно, даже гражданская война. А к концу года мы вернем все наши земли.

Украина – звучит гордо!

Напомним, ранее актриса Ольга Сторожук рассказала, возможно ли сотрудничество с Россией после войны.