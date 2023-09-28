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Аеропорт у Європі скорочує кількість рейсів через COVID-19: деталі

Четвер 28 вересня 2023 13:41
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Аеропорт у Європі скорочує кількість рейсів через COVID-19: деталі Фото: Пасажири в аеропорту Гатвік (wikimedia.org/Mike McBey)
Автор: Ольга Маджумдар

Обмеження через COVID-19 повертаються у сферу подорожей. В лондонському аеропорту Гатвік скорочують рейси через спалах захворюваності серед персоналу.

Найбільша кількість скасувань рейсів припаде на п'ятницю, 29 вересня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Другий за завантаженістю аеропорт Лондона вирішив скоротити кількість рейсів до 800 на день через спалах захворюваності у службі управління повітряним рухом. Близько 30% співробітників відділу хворіють, у деяких виявили COVID-19.

Ліміт на вильоти та прильоти встановлений до неділі. Очікується, що найбільше скасувань припаде на 29 вересня і стосуватиметься 33 вильотів.

"Враховуючи рівень захворюваності, з яким ми зіткнулися протягом останніх кількох тижнів, ми вважаємо, що обмеження кількості рейсів цього тижня є відповідальним, щоб зменшити ризик щоденних збоїв у пасажирів, які користуються аеропортом", – зазначили у Національній службі повітряного руху (NATS).

Служба пояснила, що через захворюваність співробітників вона не може впоратися зі звичайними потоками в аеропорту.

Обмеження, пов'язані із пандемією коронавірусу, у Британії скасували торік. Втім, вірус COVID-19 не зник – із 10 по 16 вересня 2023 року у країні зареєстрували 10 195 випадків зараження.

Також у Європі восени можливі скасування авіарейсів та збої у роботі громадського транспорту через страйки працівників транспортних компаній у кількох країнах.

Раніше ми писали, які аеропорти Європи були найбільш завантажені 2022 року та обслужили мільйони пасажирів.

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