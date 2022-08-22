80 тисяч гривень. Польща запроваджує нові виплати українцям, які постраждали від війни

Гроші отримають звільнені з полону жінки та осиротілі діти

У Польщі запроваджують нові виплати для українських жінок та дітей, які постраждали через війну. Фінансову допомогу надаватимуть через Фонд імені блаженного Климентія Шептицького.

Про його створення повідомив керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик. Які виплати передбачені українцям від Польщі та як їх отримати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Фонд отримав 64 мільйони гривень із бюджету Польщі

У зв’язку з повномасштабною агресії Росії проти України Фонд міжнародної солідарності, з ініціативи канцелярії прем’єр-міністра Польщі, прийняв рішення про заснування Фонду імені Климентія Шептицького, зазначається на сторінці організації.

Фото: Польща продовжує надавати підтримку українцям (unsplash.com/ryan-faulkner-hogg)

Допомога надаватиметься дітям-сиротам, які залишилися без батьків через війну, та жінкам, які перебували у російському полоні.

Проект фінансується за рахунок коштів із загального резерву державного бюджету Польщі. Загальна сума - 8 млн 270 тисяч злотих, це понад 64 млн гривень.

Жінки, звільнені з російського полону, отримають одноразові виплати в 10 тисяч злотих (80 тисяч гривень).

Також Фонд надаватиме фінансову підтримку дітям, які осиротіли через війну. Сиротам виплачуватимуть приблизно по 720 злотих (5700 гривень) щомісяця. Передбачається, що виплати отримають 1600 українських дітей.

Також Фонд Шептицького надаватиме психологічну та реабілітаційну допомогу жінкам, частина з них зможуть вирушити у відпочинково-реабілітаційний табір восени 2022 року.

Фото: Вулиця у Варшаві з банером на честь України (unsplash.com/natali-hordiiuk)

Як отримати виплати та психологічну допомогу від Фонду

Заявки на допомогу можна подати в електронному вигляді на сайті Фонду. Грошові виплати надаватиметься до кінця грудня 2022 року. Допомога буде надана виключно громадянам України.

Гроші нараховуватимуться на банківський рахунок у гривні. Заявки на надання допомоги приймаються постійно до 30 листопада 2022 року або до моменту вичерпання коштів, призначених на виплати, якщо це відбудеться раніше.

Фінансова підтримка буде надана дітям до 18 років, у яких обоє батьків або один з них, якщо він був єдиним опікуном дитини, загинули внаслідок війни в Україні.

Крім одноразової виплати, жінки, звільнені з полону, можуть отримати психологічні або психіатричні консультації. Заявку слід подати до 20 вересня. Ці жінки також зможуть поїхати до відпочинково-реабілітаційого табору.

"Поїздка триватиме тиждень. Кількість місць обмежена. Заявки на участь у відпочинково-реабілітаційній поїздці приймаються з дня оголошення набору до 20 вересня 2022 року", - зазначається на сторінці Фонду.

Нагадаємо, ми писали, у яких випадках українці за кордоном мають платити податки.