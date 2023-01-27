До 80 тисяч гривень. Які вакансії є для українок у Європі в лютому

Для українських громадян у Європі достатньо вакансій, хоч їх кількість відчутно зменшилася після свят. Для біженок в різних країнах є спеціальні пропозиції з житлом для дітей.

Які є вакансії у лютому для українців за кордоном без знання мови та спеціальних навичок, TRAVEL РБК-Україна розповіли експерти міграційної платформи EWL.

Середня зарплата без знання мови у Польщі – 37 тисяч гривень

Робота для українців у Польщі є у сфері логістики, де шукають працівників складів. Хоча після свят таких вакансій помітно поменшало через спад онлайн замовлень.

Також є робота в автомобільній галузі – там відчувають брак працівників. Все більше вакансій з’являється на підприємствах харчової промисловості напередодні літнього сезону – наприклад, на виробництві морозива.

З 1 січня у Польщі підвищили мінімальну ставку до 3490 злотих брутто (29,7 тис. грн), у липні очікується друге підвищення – до 3600 злотих брутто (30,7 тис. грн).

При цьому середня зарплата для працівників на простій фізичній роботі без знання польської мови – 4000-4400 злотих (34-37 тис. грн).

Фото: Робота на автозаводі (gettyimages.com)

До зарплати у Румунії пропонують житло і харчування

Зарплати у Румунії нижчі порівняно з іншими країнами Європи, тому ця країна намагається конкурувати кращими умовами для біженців з України, щоб заповнити вакансії і дати їм роботу у складний час. У Румунії роботу для українців можна знайти на логістичних складах та виробництві.

Деякі роботодавці запрошують на роботу жінок з України, пропонуючи до середньої місячної зарплати 550 євро (22 тис. грн) безкоштовне житло та купони на харчування.

Один із автомобільних гігантів пропонує роботу виключно для українських жінок, які можуть приїхати до країни разом з дітьми.

"За проживання дітей також не треба платити. Жінки домовляються по змінах: поки одні працюють, інші доглядають за дітьми. Так можуть заробити на простій фізичній роботі з виготовлення різних дротів для автомобілей, яка не вимагає спеціальних навичок. В місяць виходить 550 євро. У нас є жінка, яка приїхала на цю роботу з України, взявши своїх 4 дітей", - розповідає директор міжнародної рекрутації платформи Марцін Колодзейчик.

У Чехії можна заробити понад 40 тисяч гривень

У Чехії на ринок праці, як і в Польщі, впливає енергетична криза та сезонний спад виробництва. Серед актуальних вакансій в Чехії – працівники логістичних складів для збору деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для автомобілів або комплектування товари.

Більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло, деякі підприємства забезпечують своїх безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами. Це робота, яка не вимагає знання чеської мови і досвіду. В місяць можна заробити – 25-28 тис. крон нетто (42,1-47,2 тис. грн).

Фото: Робота на складі (freepik.com)

У Голандії платять до 2 тисяч євро

У Нідерландах громадян України працевлаштовують на підприємствах з виробництва м’ясної продукції та логістичних складах із зарплатою 1800 євро на місяць брутто (72,2 тис. грн). Це також робота без спеціальних навичок чи знання мови.

"Натомість часто вимогою роботодавців є наявність посвідчення водія, щоб мати можливість доїхати на роботу на службовій машині, яку дають працівникам. Крім того, працевлаштуватися можуть ті, хто має статус тимчасової охорони, виданий Нідерландами, а також BSN – голандський аналог ідентифікаційного коду", – зазначає Марцін Колодзейчик.

Українці з досвідом роботи та знанням англійської мови на розмовному рівні можуть влаштуватися кухарями або офіціантами і отримувати зарплату 1900-2000 євро нетто (76,2-80,2 тис. грн).

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