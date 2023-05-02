На 700 злотих більше. Якою буде мінімальна зарплата у Польщі в 2023 році

У Польщі стрімко зростає мінімальна зарплата. Із 1 липня заплановане збільшення до 3600 злотих (31,5 тис. гривень).

Підвищення мінімальної ставки майже на 700 злотих очікується у 2024 році, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на inpoland.net.pl.

Як зросте мінімальна оплата праці у Польщі

У 2023 році розмір мінімальної заробітної плати вже збільшували – з 3010 до 3490 злотих. З 1 липня 2023 року працівники отримуватимуть не менше 3600 злотих.

За розрахунками Федерації польських підприємців (FPP), на підставі показників Багаторічного фінансового плані держави на 2023-2026 роки, із січня 2024 року мінімальна зарплата становитиме щонайменше 4254,4 злотих (37314 гривень) – на 654,40 злотих більше, ніж у другій половині 2023 року. Мінімальна погодинна ставка становитиме 27,8 злотих.

Збільшення мінімальної зарплати на 654 злотих у 2024 році означатиме, що працівник отримає на руки 3230 злотих (28329 гривень), а роботодавець заплатить 5126 злотих (45 тис. грн).

Стрімке підвищення мінімальної заробітної плати триває з 2007 року. Найбільші підвищення провели у 2023 році (17,8%) та 2020 року (на 15,5%).

Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)

При цьому економісти зазначають, що розрахунок підвищення мінімальної зарплати відносно інфляції "запізнюється" на 2 роки. Аналітики пропонують установити мінімалку на рівні 50% від середньої зарплати.

Що українцям слід враховувати при працевлаштуванні у Польщі

Громадянин України може розпочати роботу в Польщі без дозволу на роботу, але працедавець має повідомити відповідне управління протягом 14 днів, повідомляє урядовий сайт Польщі.

Українцям дають поради, що треба знати про працевлаштування у цій країні:

всі послуги повітових бюро праці є безкоштовні;

найкраще використовувати перевірені і надійні послуги та пропозиції роботи. Доступ до таких перевірених пропозицій роботи надають повітові бюро праці (https://oferty.praca.gov.pl). Маючи смартфон, можна встановити програму ePraca ;

; поради, як шукати роботодавця за кордоном і не піддавати себе непотрібному ризику, можна знайти на сайті мережі EURES;

список сертифікованих польських агенцій з працевлаштування доступний на сайті stor.praca.gov.pl у закладці Реєстр суб'єктів, які ведуть агенції з працевлаштування. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном у Воєводських бюро праці;

якщо ви працюєте через агентство, треба пам’ятати про підписання договору з агентством зайнятості, в якому будуть зазначені умови роботи, винагорода, пільги;

при прийомі на роботу роботодавець зобов’язаний укласти письмовий трудовий договір, в якому будуть вказані умови роботи та оплати праці. Переконувати людину працювати без трудового договору – проти польського законодавства;

не погоджуйтеся працювати без підписання письмового договору. Інакше ви працюєте нелегально, і вас позбавляють законних прав, які виникають з легального працевлаштування;

перш ніж підписати трудовий договір, ознайомтеся з положеннями, що містяться в ньому, або попросіть когось пояснити та допомогти вам зрозуміти його положення;

якщо роботодавець застосував до вас фізичний або психічний примус, повідомте про це до Національної інспекції праці;

якщо ви стали жертвою будь-якого іншого злочину – негайно звертайтеся до поліції.

Фото: Сезонна робота у Польщі (gettyimages.com)

Державна інспекція праці надає безкоштовні юридичні консультації щодо положень, що регулюють законність найму та права працівників. Інформація також доступна українською та російською мовами. Більше інформації можна знайти на gov.pl та за номерами телефонів:

22 111 35 88 - рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у воєводствах: Мазовецьке, Лодзінське, Великопольське, Свєнтокшиське, Люблінське та Любуське;

89 333 17 41 - рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у воєводствах: Вармінсько-Мазурське, Підляське, Куявсько-Поморське, Поморське та Західно-Поморське;

22 111 35 29 - рекомендований номер телефону для іноземців, які працюють у воєводствах: Підкарпатське, Малопольське, Сілезьке, Опольське та Нижньосілезьке.

Нагадаємо, ми писали, що українці у Польщі стали більш забезпеченими.

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