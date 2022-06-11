2,5 миллиона беженцев уже вернулись в Украину с начала войны, - Frontex

Число въездов в Украину превышает количество выездов из страны

2,5 миллиона украинских беженцев вернулись в Украину с начала полномасштабной войны в нашей стране.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex) объявило, что более 2,5 млн украинцев вернулись на родину с начала российского вторжения в Украину.

В течение последних десяти дней в среднем 37 000 украинцев ежедневно выезжали из стран-членов ЕС, направляясь в Украину и Молдову.

Согласно данным Frontex, 5,5 миллиона граждан Украины бежали в ЕС с начала войны. А общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, включая не граждан Украины, составляет 7,3 млн.

"Количество украинцев, возвращающихся домой, продолжает превышать количество людей, покидающих страну", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что большая часть движения через границу по-прежнему фиксируется на пограничных переходах Польши и Румынии.

"Frontex продолжает отслеживать потоки беженцев, чтобы облегчить пересечение границ и поддержать коридоры эвакуации. Мы направили 481 офицера и сотрудника вдоль всей восточной сухопутной границы ЕС, в том числе 345 в страны, граничащие с Украиной, для поддержки национальных властей в пограничном контроле", — уточнили в заявлении.

В начале марта во Frontex объявили, что помогут Румынии в управлении пограничной ситуацией из-за большого количества беженцев, спасающихся от войны. В результате агентство отправило на румынскую границу более 150 офицеров, 45 патрульных машин и другую технику.

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