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Как дистанционно получить больничный за границей: инструкция

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Украина, Пятница 10 июня 2022 07:30
Как дистанционно получить больничный за границей: инструкция Фото: больничный можно получить за границей дистанционно (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на вынужденную эвакуацию украинцы не теряют своего права на социальную защиту. Для работников, выехавших за границу из-за войны, Фонд социального страхования Украины финансирует больничные и декретные пособия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Создание е-больничного

Чтобы получить пособие необходимо обратиться к местному врачу в стране пребывания и получить документальное подтверждение факта временной нетрудоспособности. Министерство здравоохранения Украины упростило процедуру. Поэтому врач в Украине сможет создать медицинское заключение дистанционно на основании иностранной выписки или справки с указанным диагнозом.

После создания медзаключения е-больничный сформируется автоматически для всех трудоустроенных. Такой созданный без личного приема больничный является основанием для получения пособия от Фонда социального страхования Украины.

А в случае беременности и родов врач, который вел или продолжает вести беременность женщины, сможет создать медзаключение на основании собственных предварительных медицинских записей. Подробнее о получении декретной помощи в случае выезда за границу по ссылке.

Для получения пособия работодатель работника, который находится за границей, должен обработать е-больничный, сформировать по нему заявку-расчет и подать его в Фонд на оплату. Именно с даты принятия такого заявления зависит срок выплаты пособия. Следить за состоянием оплаты больничных можно онлайн в телеграм-канале ФССУ.

Категории нетрудоспособности

Возможность создать медзаключение дистанционно действует для следующих категорий нетрудоспособности:

  • заболевание или травма общего характера;
  • уход за больным ребенком;
  • беременность и роды;
  • ортопедическое протезирование.

Срок действия медицинского заключения о временной нетрудоспособности определяется иностранным медицинским документом, но не может превышать:

  • 30 дней - для категорий "Заболевание или травма общего характера" и "Ортопедическое протезирование" (если нетрудоспособность длится дольше, необходимо будет предоставить актуальный медицинский документ);
  • 14 дней - для категории "Уход за больным ребенком, если ребенок лечится амбулаторно.

Напомним, Пенсионный фонд Украины изменил порядок финансирования е-больничных. Получить выплаты можно не только на основании оригинала е-больничного, но и извлечения из электронного реестра листков нетрудоспособности.

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Министерство здравоохранения Украины
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