Как дистанционно получить больничный за границей: инструкция

Несмотря на вынужденную эвакуацию украинцы не теряют своего права на социальную защиту. Для работников, выехавших за границу из-за войны, Фонд социального страхования Украины финансирует больничные и декретные пособия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда .

Создание е-больничного

Чтобы получить пособие необходимо обратиться к местному врачу в стране пребывания и получить документальное подтверждение факта временной нетрудоспособности. Министерство здравоохранения Украины упростило процедуру. Поэтому врач в Украине сможет создать медицинское заключение дистанционно на основании иностранной выписки или справки с указанным диагнозом.

После создания медзаключения е-больничный сформируется автоматически для всех трудоустроенных. Такой созданный без личного приема больничный является основанием для получения пособия от Фонда социального страхования Украины.

А в случае беременности и родов врач, который вел или продолжает вести беременность женщины, сможет создать медзаключение на основании собственных предварительных медицинских записей. Подробнее о получении декретной помощи в случае выезда за границу по ссылке.

Для получения пособия работодатель работника, который находится за границей, должен обработать е-больничный, сформировать по нему заявку-расчет и подать его в Фонд на оплату. Именно с даты принятия такого заявления зависит срок выплаты пособия. Следить за состоянием оплаты больничных можно онлайн в телеграм-канале ФССУ.

Категории нетрудоспособности

Возможность создать медзаключение дистанционно действует для следующих категорий нетрудоспособности:

заболевание или травма общего характера;

уход за больным ребенком;

беременность и роды;

ортопедическое протезирование.

Срок действия медицинского заключения о временной нетрудоспособности определяется иностранным медицинским документом, но не может превышать: